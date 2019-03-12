Bölgesel İstişare Toplantısı - Deik Başkanı Nail Olpak

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
(DEİK) Başkanı Nail Olpak
, dünyada ticaretin daraldığı, finansman koşullarının zorlaştığı bir süreçte geçen yıl zor bir dönemi geri bıraktıklarını söyledi.
2018 yılı büyüme rakamlarının açıklandığını ifade eden Olpak, "Alıştığımız rakamlardan biraz geride de olsa hala büyümeye devam etmemizin önemli olduğunu, bunun 2019 hedeflerini yakalamak açısından da bizim için önemli bir sinyal olduğunu düşünüyorum. Elbette cari açık ve enflasyondaki iyileşme de ayrıca bizim açımızdan diğer olumlu gelişmeler." diye konuştu.
Olpak, kurulun Türkiye
ve dünyadaki faaliyetlerinden bahsederek, Türkiye açısından 3. ülkelerle iş birliği yapmak konusunda cazip bir noktaya doğru gittiklerini kaydetti.
Ülkeleri ve gelecekleri için beraber çalışacaklarını anlatan Olpak, iş dünyası olarak huzur, güven ve istikrarın öneminden bahsetti. Kocaeli
Valisi Hüseyin Aksoy
, Kocaeli Sanayi Odası
Başkanı Ayhan Zeytinoğlu
, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Gebze
Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler ve Körfez
Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk'ün de katıldığı toplantı, konuşmaların ardından basına kapalı devam etti.