Bolu'da geleceğin kadın futbolcuları yetişiyor - Son Dakika

BOLU'da, yaşları 10 ila 12 arasında değişen kız futbol takımı oyuncuları, geleceğin kadın futbolcuları olmak için çabalıyor. Performanslarıyla göz dolduran kız futbol takımı, erkeklere taş çıkarıyor.

Bolu'da yaşları 10 ile 12 arasında değişen kız futbol takımı oyuncuları, performanslarıyla göz dolduruyor. Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Sosyal Futbol Okulu'na giden 24 kız sporcu, cumartesi ve pazar günleri antrenörleri gözetiminde antrenman yapıyor. Hem antrenmanlarda hem de kendi aralarında yaptıkları maçlarda performanslarıyla göz dolduran kız futbolcular, top hakimiyetlerinin yanı sıra verdikleri paslar ve attıkları çalımlarla profesyonel futbolcular gibi çalışıyor. Kız futbolcular, hırslarıyla ve yetenekleriyle erkeklere taş çıkarıyor.

Beden eğitimi öğretmenliği yaptığı zamanlarda kız öğrencilerin sporla ilgilenmesi için çaba harcadığını, 30 sporcularının olduğunu belirten Ömer Yavuz, "Çocuklarımızın bu şekilde spor yapması bizleri mutlu ediyor. Kızlarımızın sürekli bilgisayar başında olmasını istemiyoruz. Buraya gelip sporlarını yapıyorlar. 4 gün antrenman yaptıklarımız da oluyor. O dönemde okulları yoktu. Şimdi okullar açıldığı için sadece hafta sonları antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Gelişim aşamalarını gördükçe mutlu oluyoruz. Bir sene önce top kontrolü yapamayan çocuklarımız, şimdi top kontrolü yapabiliyor. Algılamaları üst düzeyde ve bu da bizi mutlu ediyor" dedi.HEDEFLERİ MİLLİ TAKIM 5- 6 yıldır futbol oynadığını söyleyen 5'inci sınıf öğrencisi Pelin Duru, "5- 6 yıldır oynuyorum. Hem sporu seviyorum hem de futbol çok zevkli. İleride kendimi Türkiye Kadın Futbol Takımı'nda görüyorum" diye konuştu.'MİLLİ TAKIM FORMASINI TERLETMEK İSTİYORUM'

Futbol oynadıkları dönemde gelişme kaydettiğini ifade eden Büşra Yılmaz ise, "Geliştiğimizi düşünüyorum. Okulda da oynuyorduk. Bazen yeniliyorduk. Bazen de yeniyorduk. Ben ileride futbolcu olmak ve milli takım formasını terletmek istiyorum" ifadelerini kullandı.