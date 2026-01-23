Bolu\'daki Metruk Bina Yangını Söndürüldü

Bolu'da metruk binanın giriş katında oluşturulan hurdalıkta çıkan yangın, söndürüldü.
Sümer Mahallesi Şehit Hüseyin Karakaya Sokak üzerinde bulunan metruk binadan duman çıktığını fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Metruk binanın giriş katında oluşturulan hurdalıkta çıktığı belirlenen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
