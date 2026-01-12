Bolu Dağı\'nda Görüş Mesafesi 30 Meteye Düştü

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde gece kar yağışı aralıklarla etkili olurken, sabah saatlerinde durdu. Bolu Dağı'nın Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi, yaklaşık 30 metreye düştü. Karayolları ekipleri, bölgede etkili olan soğuk hava nedeniyle yol güzergahları üzerinde tuzlama çalışması yaptı.
