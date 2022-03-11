Bolu'dan İstanbul yönüne kamyon ve tır geçişi kar nedeniyle durduruldu - Son Dakika
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Bolu'dan İstanbul yönüne kamyon ve tır geçişi kar nedeniyle durduruldu

11.03.2022 20:26
Bolu'dan İstanbul yönüne kamyon ve tır geçişi kar nedeniyle durduruldu

Yoğun kar yağışı nedeniyle Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu kesimi, İstanbul yönünde tır ve kamyonların geçişine kapatıldı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu kesimi, İstanbul yönünde tır ve kamyonların geçişine kapatıldı.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, kar ve tipi nedeniyle İstanbul'a gidiş yönünde, Anadolu Otoyolu'nda Dörtdivan Tesisleri girişi, D-100 kara yolunda ise Elmalık Kavşağı'nda tır ve kamyon trafiğine izin verilmediği bildirildi.

Açıklamada, ulaşımın normale dönmesi için hava ve yol durumunun yakından takip edildiği kaydedildi.

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Anadolu Otoyolu, İstanbul, Bolu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu'dan İstanbul yönüne kamyon ve tır geçişi kar nedeniyle durduruldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolu'dan İstanbul yönüne kamyon ve tır geçişi kar nedeniyle durduruldu - Son Dakika
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