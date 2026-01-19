Bolu Yangınında Acı Yıl - Son Dakika
Bolu Yangınında Acı Yıl

19.01.2026 11:25
Rıfat Doğan, Bolu'daki otel yangınında eşini ve kızını kaybetmenin acısını 1 yıldır yaşıyor.

Bolu'da geçen yıl yaşanan otel yangınında eşi Ceren Yaman Doğan ve 16 yaşındaki kızı Lalin Doğan'ı kaybeden Rıfat Doğan, acısını yüreğinde taşıyor.

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025'te 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı yangının üzerinden 1 yıl geçti.

Yangında eşi ve kızı yaşamını yitiren Doğan, AA muhabirine, yangının ardından geçen bir yılın kendileri için tarif edilemez acılarla dolu olduğunu söyledi.

Yangından sonra hayatının tamamen değiştiğini belirten Doğan, "21 Ocak'tan sonra çok zor bir yıl geçirdik. Koşturmalarımız oldu, mücadelemiz oldu ama en çok acılarımız oldu. Kartalkaya katliamı aileleri olarak birbirimize dayandık, birbirimize sarıldık, birbirimizden güç aldık. Başka türlü ayakta kalmamız mümkün değildi." dedi.

"Mahkeme kararı bize biraz yaşam umudu verdi"

Doğan, 20'si tutuklu 32 sanığın yargılandığı davada verilen kararın kendileri için önemli bir eşik olduğunu anlatarak, "Mahkeme kararı bize biraz yaşam umudu verdi, içimize su serpti. Farklı bir karar çıksaydı, birçok insan ya büyük hayal kırıklığı yaşayacak ya da farklı sebeplerle hayata tutunmakta zorlanacaktı. Bu karar, bize yaşam enerjisi olarak döndü. O kararın çıktığı gün 21 Ocak'tan beri ilk defa huzurlu bir uyku uyudum. Eminim ki diğer Kartalkaya aileleri de aynı duyguyu yaşadı. Ne kadar huzurlu bir uyku uyuduk? Bir nebze..." diye konuştu.

Kararın emsal niteliğinde olduğunu dile getiren Doğan, "Bu karara bizim değil, Türkiye'nin ihtiyacı vardı. Bu bir yaşam hakkı mücadelesiydi ve siyaset üstüydü. Bu karar bundan sonra birçok davada emsal olacak ve belki de birçok canın kurtulmasına vesile olacak." ifadesini kullandı.

Doğan, yangının ardından bazı sağlık sorunları yaşadığından bahsederek, "Bu acıyla yaşamak, bu acıyla demeç vermek, bu acıyla dava takip etmek, bu acıyla hayata devam etmek kolay değil. Herkes evine gidip ailesine sarılırken, ben hala boş bir eve gidiyorum, biz hala boş eve gidiyoruz. Bizden hayatın rengi ve tadını aldılar. Benim sadece eşimi ve kızımı almadılar, benim 50 yılımı da çöpe attılar." dedi.

Yangın gecesi yaşanan ihmallerin kendilerini en çok yaralayan konuların başında geldiğini söyleyen Doğan, otel yöneticilerinin tutumuna da tepki gösterdi.

Kaynak: AA

