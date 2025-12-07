Boluspor, Erzurumspor\'u 2-0 Yendi

Trendyol 1.Lig'in 16.haftasında Boluspor'un Erzumspor FK'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1.Lig'in 16.haftasında Boluspor konuk ettiği Erzurumspor FK'yı 2-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erzurumspor Teknik Direktörü Serkan Özbalta, "Öncelikle Boluspor takımını, teknik ekibini, oyuncularını, camiasını tebrik ediyorum. Maçı kazandılar. Diğer konuda da biz tabii çarşamba günü çok çok kötü bir zeminde takımın yarısını oynatarak Kahramanmaraş'ta bir futbol müsabakasına çıktık. Halı saha gibi bir zeminde. Söylediklerim sakın bahane olarak algılanmasın. Sadece durum özeti yapıyorum. Tabii ki 6-7 tane oyuncumuzun olmayışı malum durumdan (bahis olayları) dolayı. Ona da son müsabakada çok cömert bir şekilde iki sarı kart verilip Mustafa Fettahoğlu'nun oyundan atılması. Tabii ki bizim buraya gelirken biraz daha oyuna atacağımız oyuncular yönünden seçeneğimiz azaldı. Ama bu oynayan oyuncuların görevini yapamadığı ya da onun yerini dolduramadığı anlaşılmasın. Tamamıyla doldurdu, devam ediyor; onda bir sıkıntı yok. Motivasyon sıkıntısı yaşıyorsun. Bir şehir değiştiriyorsun. İkinci şehir, oradan Erzurum'a dönemiyorsun. Tekrar Ankara, Ankara'dan Bolu'ya geliyorsun. Bu kolay bir şey değil tabii. Bu organizasyonu yapanlar inşallah ilerleyen senelerde buna dikkat ederler diye söylüyorum" diye konuştu.

Özbalta: "Hakem yüzde 70 bizim aleyhinize yüzde 30 da Bolu'nun aleyhine karar verdi"

Karşılaşmanın hakemlerini değerlendiren Özbalta, "Ben hakemle alakalı her zaman evet, doğru, gerçekten hiç eleştiri yapmadım. Ama üslubumu koruyarak da bazı şeyleri söyledim. Bugünkü olayda olduğu gibi yüzde 70 bizim aleyhimize, yüzde 30 da Bolu'nun aleyhine. Yani pozisyonlar inanılmaz acemice. Kornerler, orta sahada fauller. Bolu'nun attığı golden önce ne acelen var? ya artık bu seviyeye gelmiş hakemin ne acelesi var da benim avantajımı kesiyorsun? Oyunu durduruyorsun. Ben adamı yakalamışım. 4'e 3, 5'e 3 atağa çıkacağım. Gol olur olmaz ayrı bir şey. Ama genel anlamda kornerler, yani hem uyarıyoruz. Bak 70 metreden görünen pozisyonlar. İyi bir yönetim değildi. Ben kabiliyetli olduğuna da inanmıyorum. İlk defa bir hakem için bu cümleyi kullanıyorum. Kusuruma bakmasın, hakkını helal etsin ama böyle bir şey ilk defa gördüm. Bolu'ya da oldu yani. Talihsiz. Çok talihsiz bir müsabaka yaşadık. Bu bahane değil. Buna çok üzüldüm yani. Hocalar adına üzüldüm. Bu memleketin insanları, onlar yönetecekler. Belki üst liglerde de yönetecekler müsabakalar. Onları izleyenler de ne olur geçiştirmesinler yani. İşte öyle olduğu zaman adalet olmuyor. Öyle olduğu zaman da 8 senenin sonunda bu cümleleri kullanmak durumunda kalıyorum. Ağzımdan bir tane kötü söz çıkmıyor. Ama bunu kullanmak bile beni çok üzüyor" ifadelerine yer verdi.

Arslan: "Oyuncularımın, benim için gösterdikleri mücadele olağanüstü. Onlarla gurur duyuyorum"

Oyuncuları ile gurur duyduğunu ifade eden Boluspor Teknik Direktörü Ertuğrul Arslan, "Mağlubiyet almıştık Sivas'ta. Aynı zamanda maçı kaybettik, bazı oyuncularımızı da kaybettik. Maç önüne geldiğimizde Erzurumspor'un sadece bir yenilgisi var. Birlikte 26 puanla bizim de 20 puanımız vardı. Oyuncularımla hep konuşuyorum. Bu takımın yukarıda olması gerektiğini söylüyorum hep. Çalışmalarımıza iyi hazırlandık. Ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim: Zaman zaman bu takıma geldiğimden beri hafta içi o kadar çok şey yaşıyoruz ki hazırlamakta inanın çok sıkıntılar yaşıyoruz. Bu takım bana göre elinden gelenin fazlasını yapıyor. Bu oyuncular artık desteği hak ediyorlar diyorum. Yönetimimiz bu konuda sağ olsunlar, her zaman bize destek olmaya çalışıyorlar. Mücadele ediyorlar ama yetmez; Bolu halkının kenetlenmesi lazım, ileri gelenlerimizin kenetlenmesi lazım. Çünkü bu takım inanın bana, ben geldiğimden beri sahada keyif veriyor. Her maçı kazanmaya oynuyor. İzleyenler tarafından beğeniliyor ve bu oyuncuların sayesinde. Ben ilk geldiğimde de söyledim. Benim ilk teknik direktörlük deneyimim ama buraya gelirken kendimi hazır hissettiğim için geldim. ve bu oyuncu grubuna; 'Siz benim için ilksiniz. İlkler hiçbir zaman unutulmaz'. O yüzden benim için gösterdikleri mücadele olağanüstü. Onlarla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı. - BOLU