Bornova 1877 Galibiyetle Rahatladı

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde Eskişehir Anadolu Spor'u 2-1 mağlup eden Bornova 1877, 12 haftalık galibiyet özlemeni sona erdirdi. Seyircisi önünde ilk yarısını 1-0 geride kapattığı müsabakada ikinci devrede bulduğu gollerle zafere uzanan İzmir temsilcisi 12 puana ulaşarak haftalar sonra düşme hattından averajla da olsa kurtuldu. Bornova ekibi bu galibiyetle rakibi Eskişehir Anadolu Spor'u ateşe attı. Bornova 1877 bu hafta derbide İzmir Çoruhlu FK ile karşı karşıya gelecek.