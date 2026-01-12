Bornova'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 8 Yaralı - Son Dakika
Bornova'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 8 Yaralı

12.01.2026 14:32
İzmir'in Bornova ilçesinde otobüs ile panelvan çarpıştı, 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde belediye otobüsü ile panelvanın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Beytullah Karadeniz (23) idaresindeki 61 ABC 499 plakalı panelvan, Gökdere Caddesi'nde 277 numaralı Otogar-Tınaztepe seferini yapan Serkan Topal yönetimindeki 35 ANF 356 plakalı ESHOT otobüsüylle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otobüs yol kenarındaki araziye sürüklendi, panelvandan kopan parçalar yola savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Panelvan sürücüsü Karadeniz'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan otobüs şoförü Topal ve 7 yolcu ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Topal'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

Kaynak: AA

