Borsada en çok değer kazanan hisseler
2 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sasa Polyester 6,72 6,31 6,50 Vestel 10,16 9,62 5,61 ...
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 06:42 Kaynak: AA
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Sasa Polyester
|6,72
|6,31
|6,50
|Vestel
|10,16
|9,62
|5,61
|Pegasus
|38,02
|36,60
|3,88
|Parsan
|13,70
|13,20
|3,79
|Türk Traktör
|28,80
|27,82
|3,52
|TAV Havalimanları
|26,46
|25,62
|3,28
|Tekfen Holding
|26,34
|25,62
|2,81
| Polisan Holding
|2,77
|2,70
|2,59
| Ford Otosan
|57,00
|55,65
|2,43
| İş Bankası (C)
|5,09
|4,97
|2,41
|Turkcell
|12,40
|12,11
|2,39
|Doğan Holding
|1,08
|1,06
|1,89
|Bim Mağazalar
|78,95
|77,50
|1,87
|Sabancı Holding
|7,79
|7,66
|1,70
|Gübre Fabrik.
|2,45
|2,41
|1,66
| Netaş Telekom.
|6,39
|6,29
|1,59
|Odaş Elektrik
|1,37
|1,35
|1,48
| Tofaş Oto. Fab.
|17,35
|17,10
|1,46
|MLP Sağlık
|11,82
|11,65
|1,46
|Aksa
|9,08
|8,95
|1,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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