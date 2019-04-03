Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 956.784.614 Garanti Bankası 923.143.497 Halkbank 452.
Borsa İstanbul
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|956.784.614
|Garanti Bankası
|923.143.497
|Halkbank
|452.786.522
|Akbank
|425.285.630
| Kardemir (D)
|272.177.538
|Vakıflar Bankası
|226.327.440
|Petkim
|193.423.003
| İş Bankası (C)
|183.874.748
|ASELSAN
|156.922.874
|Ereğli Demir Çelik
|117.653.083
|Tüpraş
|114.308.851
|Emlak Konut GMYO
|93.009.753
| Koza Madencilik
|92.676.474
|Pegasus
|88.639.496
|Türk Telekom
|88.375.420
| Yapı ve Kredi Bank.
|85.937.425
| Tekfen Holding
|84.560.894
| Karsan Otomotiv
|82.767.291
| Bim Mağazalar
|80.508.348
|Turkcell
|77.382.386
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 06:55 Kaynak: AA
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