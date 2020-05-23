Borussia Dortmund, deplasmanda 3 puanı 2 golle aldı

Günün diğer karşılaşmalarında, Werder Bremen deplasmanda Freiburg 'u 1-0 yenerken, Paderborn ile Hoffenheim 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşma sırasında tribünde yaklaşık 13 bin "karton taraftar"ın yer alması dikkati çekti. Borussia Mönchengladbach'ın taraftar projesi kapsamında, belirli ücret karşılığında taraftarların portreleri kartona basıldı ve tribüne konuldu.

Konuk ekibin gollerini 7. ve 58. dakikada Kai Havertz, 81. dakikada da Sven Bender atarken, ev sahibi ekibin tek golü 52. dakikada Marcus Thuram'dan geldi.

Wolfsburg ise maç fazlasıyla 39 puanla 6'ncı sırada yer alıyor.

Sarı siyahlılar 32. dakikada Raphael Guerreiro ve 78. dakikada Achraf Hakimi'nin golleriyle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 27. haftasında Volkswagen Arena'da Wolfsburg'un konuğu oldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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