Boş olan direklere ekipler Türk Bayrağı astı - Son Dakika

Denizli'nin Merkezefendi içesinde bulunan direklere, belediye ekipleri tarafından Türk bayrağı asıldı. Bayrak olan yerlerin ise bakımı yapılarak güzel bir görünüme kavuşturuldu.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Servergazi Mahallesi, Başak Heykelinin bulunduğu alanda olan ve çok uzun süredir direği olmasına rağmen Türk Bayrağı dalgalanmayan nokta, Büyükşehir ekipleri tarafından yeniden bakımı yapılarak Türk Bayrağı asıldı. Yüzlerce kişinin her gün geçip gittiği önemli noktalardan biri olan Başak Heykelinin yanında bulunan bayrak direği vatandaşların yoğun isteği sonrası Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından bakımı yapıldı, yanmayan ışığı yenilendi ve Türk Bayrağı göndere çekildi.

Yeniden Türk Bayrağının gururla dalgalanmasıyla birlikte bölgede yaşayan vatandaşların da yüzü güldü. Göndere çekilen Türk Bayrağının zamanla yenileceği de bildirildi. - DENİZLİ