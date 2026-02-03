Boyabat'ta Esnafa Sıcak Çorba İkramı - Son Dakika
Boyabat'ta Esnafa Sıcak Çorba İkramı

03.02.2026 07:16
Sinop'un Boyabat ilçesinde belediye ekipleri, pazar esnafına sıcak çorba dağıttı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde belediye ekipleri tarafından pazar esnafına sıcak çorba ikramında bulunuldu.

Ekipler, pazaryerinde tezgah kuran esnafların yanı sıra pazara alışverişe gelen vatandaşlara da çorba dağıtımı yaptı.

Zabıta Müdürü Şükrü Kocabaş, belediye olarak her sene kış sezonunda esnaflara sıcak çorba ikramı yaptıklarını söyledi.

Boyabat Belediyesi olarak her zaman esnafların yanında olduklarını vurgulayan Kocabaş, şöyle konuştu:

"Soğuk havalarda içleri ısıtan bu hizmetimiz, halkımızın dayanışma ve paylaşma kültürünün güzel bir örneğidir. Boyabat Belediyesi olarak esnaf ve vatandaşlarla gönül bağını güçlendiren bu tür sosyal destek uygulamalarımız devam edecektir. Amacımız birlik ve beraberliğimizi pekiştirmektir."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Belediye, Boyabat, Ekonomi, Güncel, Sinop, Son Dakika

Boyabat'ta Esnafa Sıcak Çorba İkramı

