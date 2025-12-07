Boyabat\'ta Otomobil Alev Aldı: 4 Yaralı

Sinop'un Boyabat ilçesinde, yaya üst geçidinin merdivenlerine çarparak alev alan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Adnan Menderes Bulvarı üzerinde H.İ.B. idaresindeki 57 DV 125 plakalı otomobil, üst geçit merdivenlerine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobilin motor bölümü alev aldı.
Sürücü H.İ.B. ile araçtaki Ö.A, L.K. ve G.Y.N. çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarıldı.
Yaralılar, ambulanslarla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Boyabat Belediyesi İtfaiye ekipleri ise alevler otomobilin içine sıçramadan yangını söndürdü.
