Bozcaada’da Tekne Kurtarma Operasyonu

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi yakınlarında karaya oturarak su almaya başlayan teknedeki 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
İlçenin 1 mil kuzeyinde bulunan Tavşan Adası açıklarında bir teknenin karaya oturduğu ve su almaya başladığına dair 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.
İhbar üzerine bölgeye, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığına ait "TCSG-908" botu sevk edildi.
Ekipler, 7,15 metre boyundaki "BARTU 17" isimli teknedeki 2 kişiyi kurtararak, Bozcaada Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı İskelesi'ne çıkardı.
