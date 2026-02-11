Bozcaada-Geyikli Seferleri İptal

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle Bozcaada ile Geyikli arasında yarın yapılması planlanan 2 sefer iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'nin açıklamasına göre, bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00'deki, Geyikli'den Bozcaada'ya 08.00'deki seferler yapılamayacak.

Diğer güzergahlarda deniz ulaşımı tarifeye göre devam edecek.