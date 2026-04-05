İran'dan Trump'ın Hürmüz Boğazı tehdidine yanıt
İran'dan Trump'ın Hürmüz Boğazı tehdidine yanıt

İran\'dan Trump\'ın Hürmüz Boğazı tehdidine yanıt
05.04.2026 16:55
İran, ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın açılmaması halinde cehennemi yaşatacakları şeklindeki tehdidine jet yanıt verdi. İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in Danışmanı Ali Ekber Velayeti, Babu'l Mendeb Boğazı'nın da kapatılabileceği tehdidinde bulunarak, "Beyaz Saray aptalca hatalarını tekrarlamayı planlıyorsa, enerji akışının ve küresel ticaretin tek bir hareketle bitebileceğini, sekteye uğratılabileceğini yakında anlayacaktır." dedi.

İran'dan Trump'ın Hürmüz Boğazı tehdidine yanıt geldi. Açıklamada, "Babu'l Mendeb Boğazı'nı da kapatırız." denildi.

İRAN'DAN TRUMP'A JET HIZINDA YANIT

ABD ve İran arasında anlaşma umudunun olduğu günlerde gerilim bir kez daha arttı. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılmaması halinde İran'a cehennemi yaşatacaklarını söyledi. Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt geldi. 

"BABU'L MENDEB BOĞAZI'NI DA KAPATIRIZ"

İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkenin enerji altyapısına saldırı tehditlerini hayata geçirmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın yanında Babu'l Mendeb Boğazı'nın da kapatılabileceği uyarısında bulundu. İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in Danışmanı Ali Ekber Velayeti, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ABD Başkanı Trump'ın tehditlerini değerlendirdi.Velayeti, mesajında şu ifadelere yer verdi:"Direniş Cephesi'nin komuta merkezi, Babu'l Mendeb'i Hürmüz Boğazı gibi görüyor. Beyaz Saray aptalca hatalarını tekrarlamayı planlıyorsa, enerji akışının ve küresel ticaretin tek bir hareketle sekteye uğratılabileceğini yakında anlayacaktır."

TRUMP: ANLAŞMAZLARSA PETROLÜ ELE GEÇİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUM

Öte yandan Trump şunları söyledi: "İran hızlı bir anlaşma yapmazsa, her şeyi havaya uçurmayı ve petrolü ele geçirmeyi düşünüyorum. Ülke genelinde köprülerin ve enerji santrallerinin yıkıldığını göreceksiniz.

"YARIN BİR ANLAŞMAYA VARABİLİRİM"

Sanırım yarın bir anlaşmaya varabilirim. Bence yarın için iyi bir şans var, şu anda müzakere ediyorlar."

Son Dakika Güncel İran'dan Trump'ın Hürmüz Boğazı tehdidine yanıt - Son Dakika

    Yorumlar (12)

  • Aras Çolak Aras Çolak:
    bravo Iran helal olsun. kimsenin dokunulmaz olmadığını gösterdi İran. harikasın be ?????????? 303 7 Yanıtla
    Tahsin Mehdevi Tahsin Mehdevi:
    bölgenin huzuru abd'nin tüm üsslerini kapatıp çekilmesiyle mümkün olacaktır. 213 1
    Ali Kublay Ali Kublay:
    He he bir gün öncede kaybolan pilot için konusuyolardi pilot uçtu gitti iranmis cacık olmaz 15 113
    Ramazan Katırcı Ramazan Katırcı:
    Ali Kublay sen de ne kafa var zehir gibi çalışıyor. Sen yinede yapay zekâya bir sor. İsrail/ABD ve Türkiye savaşsaydı durum ne olurdu diye. Rabbi senin zehir gibi çalisan kafaya yapay zekâ yenik düşebilir. 24 1
    Adam Adam:
    Tek korkumuz asrın delisinin nükleer bomba atması 15 4
  • 0608karahan 0608karahan:
    helal iran 125 4 Yanıtla
  • Turan Oluc Turan Oluc:
    Ortadugunun gururu İran helal sana 89 5 Yanıtla
  • Ayhan Murat Ayhan Murat:
    :))::::)))))::::)))))) 9 4 Yanıtla
  • murat altinors murat altinors:
    İran yapıyorsun Bu sporu 12 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
