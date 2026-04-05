İran'dan Trump'ın Hürmüz Boğazı tehdidine yanıt geldi. Açıklamada, "Babu'l Mendeb Boğazı'nı da kapatırız." denildi.

İRAN'DAN TRUMP'A JET HIZINDA YANIT

ABD ve İran arasında anlaşma umudunun olduğu günlerde gerilim bir kez daha arttı. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılmaması halinde İran'a cehennemi yaşatacaklarını söyledi. Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt geldi.

"BABU'L MENDEB BOĞAZI'NI DA KAPATIRIZ"

İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkenin enerji altyapısına saldırı tehditlerini hayata geçirmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın yanında Babu'l Mendeb Boğazı'nın da kapatılabileceği uyarısında bulundu. İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in Danışmanı Ali Ekber Velayeti, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ABD Başkanı Trump'ın tehditlerini değerlendirdi.Velayeti, mesajında şu ifadelere yer verdi:"Direniş Cephesi'nin komuta merkezi, Babu'l Mendeb'i Hürmüz Boğazı gibi görüyor. Beyaz Saray aptalca hatalarını tekrarlamayı planlıyorsa, enerji akışının ve küresel ticaretin tek bir hareketle sekteye uğratılabileceğini yakında anlayacaktır."

TRUMP: ANLAŞMAZLARSA PETROLÜ ELE GEÇİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUM

Öte yandan Trump şunları söyledi: "İran hızlı bir anlaşma yapmazsa, her şeyi havaya uçurmayı ve petrolü ele geçirmeyi düşünüyorum. Ülke genelinde köprülerin ve enerji santrallerinin yıkıldığını göreceksiniz.

"YARIN BİR ANLAŞMAYA VARABİLİRİM"

Sanırım yarın bir anlaşmaya varabilirim. Bence yarın için iyi bir şans var, şu anda müzakere ediyorlar."