Bozkır'da sokak ve yaban hayvanları kış aylarında aç kalmayacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bozkır'da sokak ve yaban hayvanları kış aylarında aç kalmayacak - Son Dakika

Bozkır'da sokak ve yaban hayvanları kış aylarında aç kalmayacak

6 saat önce

Konya'nın Bozkır ilçesinde sokak hayvanlarına kış boyunca yiyecek bırakılacak.

Bozkır'da sokak ve yaban hayvanları kış aylarında aç kalmayacak, System.String[]

Konya'nın Bozkır ilçesinde sokak hayvanlarına kış boyunca yiyecek bırakılacak.

Bozkır Kaymakamlığı öncülüğünde ilçede bugün başlatılan projenin 1 Mayıs 2020 tarihine kadar devam ettirilmesi planlanırken, projesinin koordinesini Bozkır İlçe Jandarma Komutanlığı yürütecek, Bozkır İlçe Emniyet Amirliği ve Bozkır Belediyesi Zabıta Amirliği de destek verecek.

Projesi kapsamında Bozkır ilçe merkezinin dışında belirlenen muhtelif noktalara hayvanlar için yiyecek kapları yerleştirilecek ve belirli periyotlarla bu kaplara ekmek, yemek ve mama bırakılacak.

İsteyen vatandaşların da projeye destek verebilmeleri için belli bölgelere Atık Gıda Toplama üniteleri yerleştirilecek ve hayvanların ihtiyaçları için hazır mama almak isteyenler Bozkır İlçe Jandarma Komutanlığı'na aldıkları mamaları gönderebilecekler.

Bozkır Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bu proje hepimizin projesidir. İlçe merkezinde açlıktan dolayı toplanan bu hayvanları ilçe çevresinde tutarak ihtiyaçlarını giderip ilçe merkezinde ki olası riskleri en aza indirip ve sessiz kitlenin sesine ses olmayı amaç ediyoruz. Bozkır'da yaşayan tüm vatandaşlarımızı ve Bozkır sevdalısı tüm hemşerilerimizi bu projeye destek olmaya davet ediyoruz." denildi.

Bozkır, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 06:02 Kaynak: AA
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