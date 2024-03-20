Bozok'un kendisini istemediğini öğrenen Nagihan gözyaşları içinde veryansın etti - Son Dakika
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Bozok'un kendisini istemediğini öğrenen Nagihan gözyaşları içinde veryansın etti

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Geçtiğimiz ay iş insanı Murat Özdemir ile Dubai'de evlenen Ebru Gündeş'in hamile olduğu söylentisi magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Ünlü şarkıcının 4,5 aylık hamile olduğu söylentisi asılsız çıktı.

20.03.2024 09:56  Güncelleme: 10:03
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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da tansiyon bir an olsun düşmüyor. Son oynanan dokunulmaz oyununda Bozok, tarafından destek verilmesi istenmeyen Nagihan sinirlerine hakim olamadı.

"SESİMİ ÇIKARTIRSAM NAMERDİM"

Dokunulmazlık oyununda mücadele edecek olan Bozok, parkura başlamadan önce takım arkadaşlarını "Ben yarışırken Nagihan konuşmasın" diyerek uyardı. Geçirdiği sakatlıktan sonra yarışmaya geri dönen Nagihan ise Bozok'un isteğini duyunca sağlık çadırına giderek içini döktü. Gözyaşlarına hakim olamayan Nagihan, şu sözlerle isyan etti: "Sakat sakat gidiyorum parkur başına kadar. Aleyna'ya gittim, taktikler verdim. Yırtındım son saniyesine kadar bütün takımıma destek oluyorum. Beyefendi benim sesimi duymak istemiyor. Kötülük mü yapıyorum ben? Benim desteğimi istemiyor neyin kini bu? Neyin nefreti bu? Ne yaparsan yap bu takıma yaranamıyorsun. Bu takımın parçası olmak istesen de oldurtmuyorlar. Yazıklar olsun. Nasıl bir kalp var, nasıl bir insanlık var? Bundan sonra da destek vermem, vermeyeceğim de. Düeollaya çıksın sesimi çıkartırsam namerdim."

Bozok'un kendisini istemediğini öğrenen Nagihan gözyaşları içinde veryansın etti

"BEN DÜŞMAN MIYIM?"

"Düşmanım denilen kadının bile yanında koşuyorum ve kızı motive ediyorum. Kız geliyor en iyi atışını yaparak Seda'dan sayı alıyor. Ben kötü bir şey istesem zaten ona yanlış taktik veririm. Ben doğru taktik vererek daha çok cesaretlendiriyorum. Aleyna da gelip bana teşekkür ediyor. Aynı şey Bozok'tan beklemiyorum ama takımımı tam yükseltmişken beni benchten kaçırmaya teşvik ediyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Ben düşman mıyım?"

Bozok'un kendisini istemediğini öğrenen Nagihan gözyaşları içinde veryansın etti
Bozok\'un kendisini istemediğini öğrenen Nagihan gözyaşları içinde veryansın etti

Survivor All Star, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Televizyon Bozok'un kendisini istemediğini öğrenen Nagihan gözyaşları içinde veryansın etti - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Mert Gürol: Çok iticisin hem sesin hem kendin 15 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bozok'un kendisini istemediğini öğrenen Nagihan gözyaşları içinde veryansın etti - Son Dakika
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