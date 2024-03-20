TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da tansiyon bir an olsun düşmüyor. Son oynanan dokunulmaz oyununda Bozok, tarafından destek verilmesi istenmeyen Nagihan sinirlerine hakim olamadı.
Dokunulmazlık oyununda mücadele edecek olan Bozok, parkura başlamadan önce takım arkadaşlarını "Ben yarışırken Nagihan konuşmasın" diyerek uyardı. Geçirdiği sakatlıktan sonra yarışmaya geri dönen Nagihan ise Bozok'un isteğini duyunca sağlık çadırına giderek içini döktü. Gözyaşlarına hakim olamayan Nagihan, şu sözlerle isyan etti: "Sakat sakat gidiyorum parkur başına kadar. Aleyna'ya gittim, taktikler verdim. Yırtındım son saniyesine kadar bütün takımıma destek oluyorum. Beyefendi benim sesimi duymak istemiyor. Kötülük mü yapıyorum ben? Benim desteğimi istemiyor neyin kini bu? Neyin nefreti bu? Ne yaparsan yap bu takıma yaranamıyorsun. Bu takımın parçası olmak istesen de oldurtmuyorlar. Yazıklar olsun. Nasıl bir kalp var, nasıl bir insanlık var? Bundan sonra da destek vermem, vermeyeceğim de. Düeollaya çıksın sesimi çıkartırsam namerdim."
"Düşmanım denilen kadının bile yanında koşuyorum ve kızı motive ediyorum. Kız geliyor en iyi atışını yaparak Seda'dan sayı alıyor. Ben kötü bir şey istesem zaten ona yanlış taktik veririm. Ben doğru taktik vererek daha çok cesaretlendiriyorum. Aleyna da gelip bana teşekkür ediyor. Aynı şey Bozok'tan beklemiyorum ama takımımı tam yükseltmişken beni benchten kaçırmaya teşvik ediyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Ben düşman mıyım?"
Son Dakika › Televizyon › Bozok'un kendisini istemediğini öğrenen Nagihan gözyaşları içinde veryansın etti - Son Dakika
Survivor All Star yarışmacısı Poyraz'ın Dominikli bir ailenin evine girerek hırsızlık yapması olayına tepki gösteren Mehmet Ali Erbil, bu durumu kurgu olarak değerlendirdiğini belirtti. Erbil, Poyraz'la tanışmadığı için herhangi bir duygusu olmadığını ve kızının ilişkisine saygı duyduğunu ifade etti.
Kızıl Goncalar'ın son bölümünde Cüneyt ile Mira arasında geçen "Ramazan" sahnesi izleyicilerin tepkisini çekti. Mira'nın Ramazan ayını bilmediği sahne için "Seküler kesim için çok yanlış bir genelleme yapılıyor" yorumları yapılıyor.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran Nehir, "Kocam dediğim bir çocuğumun babası sevgilim, annemle kaçtı. Bir de bana 'Senin veremediğin ilgiyi annen verdi' diyerek mesajlar gönderdi" diyerek yardım istedi. Canlı yayına bağlanan adam "Biz kaçmadık, ben kayınvalideme yardımcı oldum" derken Anlı da sinirden deliye döndü.
Kayseri'de çekimleri devam eden Kara Ağaç Destanı dizisinin oyuncuları Merih Öztürk ve Eray Ertüren, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Selçuklu Uygarlığı Müzesi'ni ziyaret etti. Oyuncular, müzeyi gezerek eserleri inceledi ve tarihi yapının işlevlendirilmesine katkı sağlayanlara teşekkür etti.
Seneler önce sperm bankasından çocuk sahibi olan Leyla Bilginel, Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programında yaptığı itirafta "Çocuğumun kardeşi olabilir diye aynı adamdan bir tüp daha satın aldım" dedi.
Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde bir süredir takım arkadaşlarıyla arası iyi olmayan Aleyna, sinir krizi geçirdi. Eşi tarafından "Uzak dur" diyerek uyarılan Yunus Emre ise Aleyna'nın öfkeden deliye döndüğü anlar için "Büyütülmemesi gereken şeyler. Survivor diye program çekiyoruz ve burada hiçbirimiz hiçbirimizin akrabası değil ve en iyi arkadaşı da değil. Herkesi güçlü olmaya davet ediyorum" dedi.
TRT 2'de yayınlanan belgesel dizi, kültür sanat dünyasındaki unutulmaz karşılaşma ve tanışma hikayelerini ele alıyor. Yapımcılığını ve yönetmenliğini Onur Hüseyin Kılınç'ın üstlendiği dizi, usta fotoğraf sanatçısı Coşkun Aral ve hekim Ercan Kesal gibi isimlerin tanışma serüvenlerini anlatıyor. Dizi, sanatçıların ustalarıyla olan ilişkilerinin sanatlarını nasıl geliştirdiğini gösteriyor.
Bahar dizisine damga vuran ve izleyiciyi kahkahaya boğan ''Ne oldu cerrahım'' repliğinin başrol oyuncusu Demet Evgar tarafından doğaçlama olduğu ortaya çıktı. Kamera arkası görüntülerinde Evgar'ın kelimeyi ağızdan kaçırdığı görüldü.
Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde mücadele eden Gizem, dokunulmazlık oyununda sakatlanarak yere düştü. Acı içinde kıvranan yarışmacı, hastaneye kaldırıldı. Acun Ilıcalı, Gizem'in durumunun ciddi olduğunu ve yarışmaya devam edip edemeyeceğinin raporlarla belirleneceğini söyledi.
Beria Özden, telefon görüştüğü eşi Yunus Emre'ye bebeğini düşürdüğü haberini verdikten sonra Aleyna'dan uzak durması gerektiği konusunda uyardı. Özden'in hamileliğine inanmayan Aleyna'nın annesi ise "Kızımı zan altında bırakma, gebeliğin sonlandığını dökümanlarıyla paylaş" dedi. Beria Özden ise "Adadaki sıkıntılar bana bağlayamazsınız. Günah keçisi değilim, bunlar sonra avukatım ilgilenecek" diyerek karşılık verdi.
Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı 1 milyon TL'lik ödüle ulaştı. Soruya doğru cevap veren yarışmacı, yeni bölümde 5 milyon TL'lik büyük ödül sorusunu açtıracak. Yarışmacının başarısı karşısında ne diyeceğini bilemeyen Kenan İmirzalıoğlu, "Tüylerim diken diken oldu gerçekten. Hepimizi çok heyecanlandırdın" dedi.
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