Brandon Ingram, Curry'nin Yerine All-Star'a Seçildi
Brandon Ingram, Curry'nin Yerine All-Star'a Seçildi

10.02.2026 21:51
Brandon Ingram, Stephen Curry'nin sakatlığı nedeniyle NBA All-Star kadrosuna eklendi.

Toronto Raptors'ın forveti Brandon Ingram, sakatlığı bulunan Golden State Warriors'ın oyun kurucusu Stephen Curry'nin yerine NBA All- Star kadrosuna dahil edildi.

NBA'den yapılan açıklamada, "NBA Başkanı Adam Silver, Toronto Raptors'ın forvet oyuncusu Brandon Ingram'ı, sakatlanan Golden State Warriors oyuncusu Stephen Curry'nin yerine 2026 NBA All-Star maçında (15 Şubat Pazar) ABD takımı kadrosunda yer alması için görevlendirdi." denildi.

Kariyerinde ikinci defa All-Star'a seçilen 28 yaşındaki basketbolcu, bu sezon NBA'de forma giydiği 52 maçta 22 sayı, 5,8 ribaunt ve 3,7 asist ortalamalarıyla oynadı.

Bu yıl 13-15 Şubat tarihlerinde, Los Angeles Clippers'ın evi Intuit Home'daki All-Star organizasyonu, yeni formatla düzenlenecek.

Kaynak: AA

