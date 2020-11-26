Brent 49 dolardan döndü, altın yatay - Son Dakika

Brent 49 dolardan döndü, altın yatay

26.11.2020 17:31
Brent 49 dolardan döndü, altın yatay, System.String[]

Covid-19'a karşı geliştirilen aşılara ilişkin olumlu haberlerin desteğinde yükselen Brent petrol, pandeminin ortaya çıktığı Mart ayından bu yana ilk kez 49 doları gördükten sonra, artan talep kaygılarıyla yüzde 1.0'den çok düşerek 48 dolar düzeyine geriledi.

Covid-19'a karşı geliştirilen aşılara ilişkin olumlu haberlerin desteğinde yükselen Brent petrol, pandeminin ortaya çıktığı Mart ayından bu yana ilk kez 49 doları gördükten sonra, artan talep kaygılarıyla yüzde 1.0'den çok düşerek 48 dolar düzeyine geriledi.

Covid-19'a karşı geliştirilen aşılara ilişkin olumlu haberlerin ardından, yatırımcıların güvenli liman varlıklardan çıkışlarıyla 1,800 dolar sınırına kadar inen altın, 1,810 - 1,820 dolar bandında yatay hareket ediyor.

Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, "ons altının baskı altında" olduğuna dikkat çekerek, "Özellikle aşı gelişmelerinin yarattığı pozitif hava güvenli liman ihtiyacını azaltırken değerli metallerden çıkışların artması dikkat çekiyor" dedi ve ekledi: "Aşıların gerekli onayları alıp uygulanmaya başlanması ile birlikte değerli metaller üzerindeki baskının daha da artması şaşırtıcı olmayacaktır. "Teknik açıdan bakıldığında ise önemli bir destek noktası olan 1850 doların altına inilmesi ile birlikte altın üzerindeki baskının artması fiyatların hızlı bir şekilde 1,820 doların da altını test etmesine neden oldu. "Hızlı geri çekilme teknik açıdan tepki potansiyeli yaratsa da mevcut göstergeler eşliğinde fiyatların 1,800 doların da altına inme ihtimalinin devam ettiğini düşünüyoruz."Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 1.46 düşüşle 48.02 dolar,Batı Teksas yüzde 1.26 artışla 45.29 dolar,altın yüzde 0.37 artışla 1,813.38 dolar,gümüş yüzde 0.08 artışla 23.37 dolar,bakır yüzde 0.23 artışla 7,326.00 dolar,platin yüzde 0.79 düşüşle 960.70 dolar,paladyum yüzde 1.28 artışla 2,365.09 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 460 liraya, çeyrek altın 763 liraya, Cumhuriyet altını da 3,035 liraya geriledi.Troy Kıymetli Madenler'in analizinde, altının dört ayın en düşük düzeylerinde işlem gördüğüne işaret edilerek, şöyle denildi: "Piyasalardaki iyimser hava devam ederken, altın dört ayın en düşük seviyesinde işlem görmeye devam ediyor. 1,800 dolar/ons seviyesini destek yapan sarı maden, dün bir kez daha bu seviye test etti. Altın, volatilitesi düşük bir günü yaşamasının ardından seansı 1,807 dolar/onstan tamamlayarak yatay bir kapanış yapmış oldu."Gümüş ise kısmen altından ayrışarak kayıplarını toparlama çabasında hareket etti. 23.27 dolar/onstan seansa başlayan beyaz maden, günü 23.34 dolar/onstan tamamladı ve yüzde 0.3 kazancı yaşamış oldu."Platin, aşı haberlerinden pozitif yönde etkilenmeye devam ederken pozitif seyrini sürdürüyor. Dünkü seansta 970 dolar/onsa kadar uzanarak iki ayın ardından bu seviyeyi tekrar kaydetmiş oldu. Seansı 968 dolar/onstan tamamlayan platin, önceki güne kıyasla hanesine 0.7 kazanç yazdı."Paladyum, dünkü seansta da yataya yakın seyrini sürdürürken, 2,300 dolar/ons seviyesinin üzerindeki işlemlerine devam ediyor. 2,348 dolar/ons seviyesinden seansı tamamlayan paladyum, yüzde 0.2 kaybı hanesine yazmış oldu."Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda alıcıların iştahlı olduğu seanslar devam ediyor, altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 3.00 - 3.50 dolar/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 5,649 kg altın, 2,193 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."


Koronavirüs, Petrol, brent, Mart, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Brent 49 dolardan döndü, altın yatay - Son Dakika Ekonomi


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