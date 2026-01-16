Brent Petrol Fiyatları Düşüşte - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Brent Petrol Fiyatları Düşüşte

16.01.2026 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brent petrol varil fiyatı, olası askeri müdahale risklerinin azalmasıyla 63,04 dolara geriledi.

Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 63,04 dolardan işlem görüyor.

Dün 65,85 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 63,08 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.21 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,06 azalarak 63,04 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 58,86 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısmi düşüşte, ABD'nin İran'a yönelik olası askeri müdahalesine ilişkin risklerin azalmasıyla arz tarafına yönelik endişelerin zayıflaması etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki gösterilere ilişkin "infazların durdurulduğu" yönündeki açıklamaları, piyasalarda Washington'un kısa vadede Tahran'a karşı doğrudan askeri adım atmayacağı veya sert yaptırımlara yönelmeyeceği beklentisini güçlendirdi. Bu gelişme, İran kaynaklı bir gerilimin petrol üretimi ya da Hürmüz Boğazı gibi kritik sevkiyat hatlarında aksamalara yol açabileceği endişelerini azalttı.

Trump, daha önce CBS News'e verdiği mülakatta, bazı göstericilerin idam edilebileceğine yönelik haberler üzerine, "Böyle bir durum söz konusu olursa çok sert önlemler alırız." ifadesini kullanmış, ABD'nin İran'daki göstericilere desteğinin askeri adımlarla sınırlı olmadığını, ekonomik seçenekler ve diğer seçeneklerin de masada bulunduğunu belirtmişti.

Uzmanlar, İran'da yaşanabilecek olası siyasi çalkantıların petrol piyasalarında oynaklığı artırabileceğine dikkati çekerek, arz kesintisi ihtimalinin fiyatlar üzerinde dalgalanmaya yol açabileceğini ifade etti.

Öte yandan, OPEC, çarşamba günü yaptığı açıklamada, petrol arz ve talebinin 2026'da dengeli kalmasının beklendiğini, talep artışının ise 2027'de bu yıla benzer bir hızda süreceği bildirdi.

ABD ile Venezuela arasındaki temaslara ilişkin verilen olumlu mesajlar da fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu. Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir imza töreninde, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile iyi çalıştıklarını ve ikili ilişkiler konusunda olumlu bir zeminin bulunduğunu söyledi. Trump, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rodriguez ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde petrol, madenler, ticaret ve ulusal güvenlik başta olmak üzere birçok konunun ele alındığını kaydetti.

Brent petrolde teknik olarak 64,79 dolar direnç, 58,44 dolar destek seviyesi olarak izleniyor.

Kaynak: AA

Brent Petrol, Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent Petrol Fiyatları Düşüşte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Leyla Aydemir davası sil baştan Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında Leyla Aydemir davası sil baştan! Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında
35 yaşındaki Belhanda yeni takımına imzayı attı 35 yaşındaki Belhanda yeni takımına imzayı attı
Uluslararası Ayder Forumu’nda konuşan Bakan Memişoğlu’ndan ’’etik enerji’’ vurgusu Uluslararası Ayder Forumu'nda konuşan Bakan Memişoğlu'ndan ''etik enerji'' vurgusu
Bakan Fidan’dan Yunan muhabire: Miçotakis’in siyasi bedel ödemesi gerekiyor Bakan Fidan'dan Yunan muhabire: Miçotakis'in siyasi bedel ödemesi gerekiyor
Bakan Bayraktar’dan Ayder Forumu’nda net mesaj: Dışa bağımlılığı bitireceğiz Bakan Bayraktar'dan Ayder Forumu'nda net mesaj: Dışa bağımlılığı bitireceğiz
Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim

11:08
PFDK, Süper Kupa’daki cezaları açıkladı Galatasaray’a ağır fatura
PFDK, Süper Kupa'daki cezaları açıkladı! Galatasaray'a ağır fatura
10:57
’’Soluma at’’ diyen kaleciye hayatının şokunu yaşattı
''Soluma at'' diyen kaleciye hayatının şokunu yaşattı
10:49
Merkez Bankası açıkladı İşte piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
Merkez Bankası açıkladı! İşte piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
10:48
Ünlülere yeni operasyon 5 kişi gözaltına alındı
Ünlülere yeni operasyon! 5 kişi gözaltına alındı
10:27
İngiliz basını: Türkiye’nin hamlesi Trump’ı İran’a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi
10:16
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 11:36:24. #7.11#
SON DAKİKA: Brent Petrol Fiyatları Düşüşte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.