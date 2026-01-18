Brüksel'de Çiftçilerden Ticaret Anlaşmasına Protesto - Son Dakika
Ekonomi

Brüksel'de Çiftçilerden Ticaret Anlaşmasına Protesto

18.01.2026 15:29
Brüksel'de yüzlerce çiftçi, AB-MERCOSUR ticaret anlaşmasına karşı traktörlerle gösteri yaptı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yüzlerce çiftçi, Avrupa Birliği (AB) ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasında imzalanan ticaret anlaşmasına karşı traktörleriyle gösteri düzenledi.

Belçika'daki çeşitli çiftçi derneklerinin çağrısıyla yüzlerce kişi, Brüksel'in turistik yerlerinden Atomium'da bir araya geldi.

Atomium'un önündeki caddeyi çok sayıda traktörle trafiğe kapatan çiftçiler, AB ile Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'ı kapsayan MERCOSUR ülkelerinin dün imzaladığı ticaret anlaşmasına karşı çıktı.

MERCOSUR ülkeleri ile tarım ve hayvancılık ürünlerinde adil koşullarda ticaret yapılamayacağını savunan göstericiler, bunun Avrupa gıda güvenliğini zayıflatacağını iddia etti.

Protestocular, Avrupa Parlamentosu (AP) üyelerinin anlaşmaya onay vermemelerini istedi.

Müzakeresi 25 yıl alan ve dün imzalanan AB-MERCOSUR ticaret anlaşması, bu aşamadan sonra AP ve AB Konseyi tarafından onaylanmasının ardından yürürlüğe girecek.

Anlaşma kapsamında, sığır eti, kümes hayvanları, süt ürünleri gibi bazı tarım ürünlerinde gümrük avantajları sağlanacak. Buna karşılık MERCOSUR ülkeleri pazarlarını Avrupa sanayi ürünlerine daha fazla açacak.

Anlaşma, MERCOSUR'dan AB'ye gönderilen hassas tarım ürünlerinin gerekli durumlarda pazara erişimini sınırlandırabilecek tedbir maddeleri de içeriyor. Ancak Avrupalı çiftçiler bunu yeterli bulmuyor.

Brüksel, söz konusu anlaşmayı Latin Amerika'daki ticarette AB'nin payını ve etkisini artıracak önemli bir jeopolitik kazanım olarak değerlendiriyor.

Anlaşmaya Almanya ve İspanya destek verirken özellikle Fransa, Polonya ve Macaristan başta olmak üzere bazı ülkeler ile Avrupa genelindeki çiftçi örgütleri karşı çıkıyor.

Kaynak: AA

Politika, Brüksel, Ekonomi

16:08
Suriye’de Rakka kent merkezi büyük ölçüde terör örgütü YPGSDG’den temizlendi, Deyrizor tamamen kurtarıldı.
Suriye'de Rakka kent merkezi büyük ölçüde terör örgütü YPG/SDG'den temizlendi, Deyrizor tamamen kurtarıldı.
15:01
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
14:21
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
14:10
Bahçeli’den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
13:56
Suriye’de harita 24 saatte değişti Petrolün yüzde 70’ini kaybettiler
Suriye'de harita 24 saatte değişti! Petrolün yüzde 70'ini kaybettiler
13:27
İran’daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi
İran'daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi
