Brüksel'de Çiftçilerden Ticaret Anlaşmasına Protesto

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yüzlerce çiftçi, Avrupa Birliği (AB) ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasında imzalanan ticaret anlaşmasına karşı traktörleriyle gösteri düzenledi.

Belçika'daki çeşitli çiftçi derneklerinin çağrısıyla yüzlerce kişi, Brüksel'in turistik yerlerinden Atomium'da bir araya geldi.

Atomium'un önündeki caddeyi çok sayıda traktörle trafiğe kapatan çiftçiler, AB ile Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'ı kapsayan MERCOSUR ülkelerinin dün imzaladığı ticaret anlaşmasına karşı çıktı.

MERCOSUR ülkeleri ile tarım ve hayvancılık ürünlerinde adil koşullarda ticaret yapılamayacağını savunan göstericiler, bunun Avrupa gıda güvenliğini zayıflatacağını iddia etti.

Protestocular, Avrupa Parlamentosu (AP) üyelerinin anlaşmaya onay vermemelerini istedi.

Müzakeresi 25 yıl alan ve dün imzalanan AB-MERCOSUR ticaret anlaşması, bu aşamadan sonra AP ve AB Konseyi tarafından onaylanmasının ardından yürürlüğe girecek.

Anlaşma kapsamında, sığır eti, kümes hayvanları, süt ürünleri gibi bazı tarım ürünlerinde gümrük avantajları sağlanacak. Buna karşılık MERCOSUR ülkeleri pazarlarını Avrupa sanayi ürünlerine daha fazla açacak.

Anlaşma, MERCOSUR'dan AB'ye gönderilen hassas tarım ürünlerinin gerekli durumlarda pazara erişimini sınırlandırabilecek tedbir maddeleri de içeriyor. Ancak Avrupalı çiftçiler bunu yeterli bulmuyor.

Brüksel, söz konusu anlaşmayı Latin Amerika'daki ticarette AB'nin payını ve etkisini artıracak önemli bir jeopolitik kazanım olarak değerlendiriyor.

Anlaşmaya Almanya ve İspanya destek verirken özellikle Fransa, Polonya ve Macaristan başta olmak üzere bazı ülkeler ile Avrupa genelindeki çiftçi örgütleri karşı çıkıyor.