Buca\'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu

İzmir'in Buca ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İnönü Mahallesi'nde N.Ö. ve H.Ö'nün ikamet ve iş yerlerine baskın gerçekleştirdi.

Aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve bu silahlara ait 204 fişek ile 1173 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

İki şüpheli gözaltına alındı.