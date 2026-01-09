İzmir'in Buca ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İnönü Mahallesi'nde N.Ö. ve H.Ö'nün ikamet ve iş yerlerine baskın gerçekleştirdi.
Aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve bu silahlara ait 204 fişek ile 1173 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
İki şüpheli gözaltına alındı.
Buca'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu
