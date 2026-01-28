Buldan'da Midibüs Devrildi: 22 Yaralı, 1 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Buldan'da Midibüs Devrildi: 22 Yaralı, 1 Ölü

Buldan\'da Midibüs Devrildi: 22 Yaralı, 1 Ölü
28.01.2026 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Buldan ilçesinde memurları taşıyan midibüs devrildi; 1 ölü, 22 yaralı var.

??????? Denizli'nin Buldan ilçesinde memurları taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 22 kişiden 19'u tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kazanın ardından kentteki hastanelere kaldırılan 22 yaralıdan 19'unun tedavisi tamamlandı.

Vücudunda kırıklar olduğu belirtilen midibüs sürücüsü Abdullah Rüzgar (62) ile 2 kişinin tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.

Sürücünün hastanede alınan ilk ifadesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybettiğini ve aracın devrilmesinin önüne geçemediğini söylediği öne sürüldü.

Olay

Denizli'nin Buldan ilçesinde dün, Abdullah Rüzgar idaresindeki 20 RF 777 plakalı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personeli taşıyan midibüs, Bölmekaya Mahallesi yakınlarında tarlaya devrilmişti.

Kazada Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesinde klinik destek elemanı olarak çalışan ???????Kadriye Koçan (22) yaşamını yitirmiş, yaralanan 22 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırılmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Denizli, Buldan, Güncel, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Buldan'da Midibüs Devrildi: 22 Yaralı, 1 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak’ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi
DEAŞ’la işbirliği yapmakla suçlanıyor İşte Fransız şirketin Suriye’deki fabrikası DEAŞ'la işbirliği yapmakla suçlanıyor! İşte Fransız şirketin Suriye'deki fabrikası
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı
ABD First Lady’si Melania Trump’tan barışçıl protesto çağrısı ABD First Lady'si Melania Trump'tan barışçıl protesto çağrısı
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı
İletişim Başkanı Duran’dan “Suriye’de Kürtler hedef alınıyor“ iddiasına tepki İletişim Başkanı Duran'dan "Suriye'de Kürtler hedef alınıyor" iddiasına tepki

15:04
Ünlü teknik adam yapay zeka yüzünden kovuldu
Ünlü teknik adam yapay zeka yüzünden kovuldu
15:00
26 ilde yapılan ’’Kim cumhurbaşkanı olsun’’ anketi: Arada 15 puan fark var
26 ilde yapılan ''Kim cumhurbaşkanı olsun'' anketi: Arada 15 puan fark var
14:19
Trump “İran anlaşma yapmak istiyor“ dedi, Tahran’dan yalanlama geldi
Trump "İran anlaşma yapmak istiyor" dedi, Tahran'dan yalanlama geldi
14:13
Yılmaz Güney’e ’’Terörist’’ diyen Savcı Yavuz Engin’e Külliye’den tepki
Yılmaz Güney'e ''Terörist'' diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki
13:51
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
13:39
Hakim, bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin talebini düşünmeden reddetti
Hakim, bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin talebini düşünmeden reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 15:19:30. #7.11#
SON DAKİKA: Buldan'da Midibüs Devrildi: 22 Yaralı, 1 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.