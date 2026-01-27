Denizli'nin Buldan ilçesinde devrilen midibüsteki 25 kişi yaralandı.
Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen midibüs, Bölmekaya Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Buldan'da Midibüs Devrildi: 25 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?