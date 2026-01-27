Buldan\'da Yağmur Kazaları: İki Araç Üzüm Bağına Uçtu

Denizli'nin Buldan ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil üzüm bağına savruldu. Aynı güzergahta aynı gün içerisinde yaşanan ikinci kaza dikkat çekti.

Denizli'nin Buldan ilçesinde 20 ADR 254 plakalı otomobil, yağmur yağışıyla kayganlaşan yolda sürücüsü M. S.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak üzüm bağına uçtu. Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, otomobilde ağır maddi hasar meydana geldi.

Kazanın ardından olay yerine ekipler sevk edilirken, aynı yol üzerinde aynı gün içerisinde ikinci bir kazanın yaşanmış olması dikkat çekti. Günün erken saatlerinde ise mesaiye giden memurları taşıyan bir servis aracının yine kontrolden çıkarak üzüm bağına uçtuğu 25 kişinin yaralandığı kaza meydana geldi. - DENİZLİ