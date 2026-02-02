Buldan'da Yeni Okul Açılışı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Buldan'da Yeni Okul Açılışı

02.02.2026 14:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hacı Perihan Vural Ortaokulu, hayırsever desteğiyle Buldan'da törenle hizmete açıldı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde hayırsever desteğiyle inşa edilen Hacı Perihan Vural Ortaokulu törenle açıldı.

Okulun spor salonunda gerçekleştirilen açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Öğrencilerin halk dansları gösterisiyle devam eden programda müzik dinletisi sunuldu.

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, törende yaptığı konuşmada eğitim için destek olan hayırsever Perihan Vural'a teşekkür etti, okulu açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Köşger, Vural'a plaket takdim etti.

Programa Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu da katıldı.???????

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Buldan'da Yeni Okul Açılışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti’ye de CHP’ye de kapıları kapattılar 4 partiden ittifak hazırlığı AK Parti'ye de CHP'ye de kapıları kapattılar! 4 partiden ittifak hazırlığı
Fırtınada yaprak gibi savruldular: Bodrum’da 8 tekne kıyıya vurdu Fırtınada yaprak gibi savruldular: Bodrum'da 8 tekne kıyıya vurdu
Juventus, En-Nesyri ve Jhon Duran’ın ardından gözünü bu kez Galatasaraylı yıldıza dikti Juventus, En-Nesyri ve Jhon Duran'ın ardından gözünü bu kez Galatasaraylı yıldıza dikti
Faciadan dönüldü İstinat duvarı araçların üzerine çöktü Faciadan dönüldü! İstinat duvarı araçların üzerine çöktü
Medvedev’den Trump’a övgü dolu sözler Medvedev'den Trump'a övgü dolu sözler
İsrail, Lübnan’ın güneyinde bir araca saldırı düzenledi İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir araca saldırı düzenledi

14:19
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
14:14
Yıllar önceki olay yeniden gündemde Messi’ye yapılan saygısızlığa bakar mısınız
Yıllar önceki olay yeniden gündemde! Messi'ye yapılan saygısızlığa bakar mısınız
14:05
Epstein belgelerinden ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı
Epstein belgelerinden ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı
14:00
MEB’den öğrencileri üzecek takvim Tatiller birleşti
MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti
13:57
Barış Murat Yağcı havalimanında gözaltına alındı
Barış Murat Yağcı havalimanında gözaltına alındı
13:35
Bomba iddia: Mide bulandıran dosyadan Rihanna da çıktı
Bomba iddia: Mide bulandıran dosyadan Rihanna da çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 14:53:40. #.0.5#
SON DAKİKA: Buldan'da Yeni Okul Açılışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.