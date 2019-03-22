Son Dakika Haberleri: Bulgaristan, 3 Düzensiz Göçmen Kampı Daha Kuruyor

Bulgaristan, 3 Düzensiz Göçmen Kampı Daha Kuruyor

37 dakika önce

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı, Türkiye sınırındaki üç noktaya, yeni düzensiz göçmen kampları kurulacağını açıkladı.

Bulgaristan, 3 Düzensiz Göçmen Kampı Daha Kuruyor, System.String[]
Bulgaristan İçişleri Bakanlığı, Türkiye sınırındaki üç noktaya, yeni düzensiz göçmen kampları kurulacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye sınırındaki Elhovo, Malko Tırnovo ve Lyübimetz kasabalarına düzensiz göçmen kampı kurulacak.

Yeni kamplar, İçişleri Bakanlığına bağlı sınır polisi tesislerinin alanında yer alacak.

Kampların, 204 konteynerden oluşacağı ve bin 600 kişilik kapasitesinin bulunacağı belirtildi.

Avrupa Birliği'nin (AB) dış sınırında yer alan Bulgaristan, AB üyesi ülkelere gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin giriş kapısı olarak görülüyor.

Bulgaristan'da, resmi verilere göre, ülkeye düzensiz göçle gelen göçmenlerin sayısı 800'ü geçmiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 06:54 Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Türkiye, Bulgaristan, Güncel
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