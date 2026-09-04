Burası bir otel odası! Talep edilen ücret ise akıllara ziyan - Son Dakika
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Burası bir otel odası! Talep edilen ücret ise akıllara ziyan

Burası bir otel odası! Talep edilen ücret ise akıllara ziyan
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Brezilya'da geceliği yalnızca 8 dolar, yaklaşık 400 TL olduğu belirtilen otel odası şaşırttı. Son derece dar alanda yatak, tuvalet ve duş neredeyse iç içe yer alırken, odada küçük bir televizyon ve vantilatör de bulunuyor.

Brezilya'da düşük bütçeli konaklama için sunulan bir otel odasının görüntüleri ortaya çıktı. Gecelik ücretinin 8 dolar olduğu belirtilen odanın neredeyse tamamını tek kişilik yatak kaplıyor.

TUVALET YATAĞIN HEMEN YANINDA

Odadaki tuvalet için ayrı bir bölüm bulunmazken, duş alanı yataktan yalnızca kısa bir duvarla ayrılıyor. Yatağın yanında ise ancak bir kişinin geçebileceği kadar boşluk bulunuyor.

Dar alana küçük bir televizyon ve vantilatör de yerleştirilmiş. Havlu ve tuvalet kağıdı gibi temel ihtiyaçlar ise yatak üzerinde misafirlere sunuluyor.

GECELİĞİ YAKLAŞIK 400 TL

Odanın gecelik ücretinin 8 dolar, yaklaşık 400 TL olduğu belirtiliyor. Ancak fotoğraflardaki odanın hangi işletmeye ait olduğu ve güncel fiyatının gerçekten 8 dolar olduğu bağımsız kaynaklardan doğrulanabilmiş değil.

Brezilya, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Brezilya Burası bir otel odası! Talep edilen ücret ise akıllara ziyan - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • veysel yılmaz veysel yılmaz:
    pencere yok hücre gibi 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Burası bir otel odası! Talep edilen ücret ise akıllara ziyan - Son Dakika
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