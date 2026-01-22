Burç Camisi İbadete Açılıyor - Son Dakika
Burç Camisi İbadete Açılıyor

22.01.2026 16:27
Gaziantep'teki Burç Camisi, restorasyon sonrası yarın kılınacak Cuma namazıyla açılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce (VGM) restorasyon çalışmaları tamamlanan Gaziantep'teki Burç Camisi, yarın kılınacak cuma namazıyla ibadete açılacak.

VGM'den yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat 2023 depremlerinin yaralarını sarmaya yönelik çalışmalar kapsamında bir vakıf eseri daha ihya edildi.

Gaziantep'te bulunan Burç Camisi, aslına uygun tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından yarın kılınacak cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak.

Vakıf kültürünün 6 asırlık eseri olan bu camide, özgün mimari ve tarihi kimliğin korunarak geleceğe aktarılması amacıyla yürütülen çalışmalar, uzman ekipler ve ilgili kurulların koordinasyonunda titizlikle gerçekleştirildi.

1433 yılında inşa edilen ve tarih boyunca çeşitli onarımlar geçiren Burç Camisi, 6 Şubat depremlerinin ardından orta hasarlı olarak belirlendi.

Minaresinde ve yıldız tonozlarında hasar oluşan camide, ihale sürecinin tamamlanmasıyla 7 Mart 2024'te restorasyon süreci başladı. Bu kapsamda zarar gören tonozların üzeri açılarak gerekli güçlendirmeler yapıldı, minarede statik proje doğrultusunda müdahaleler gerçekleştirildi.

Yine beden duvarlarında güçlendirme çalışması yapılan caminin çatısı yenilendi, ahşap zemin döşemeleri tamamlandı, avlusu düzenlendi.

Kaynak: AA

