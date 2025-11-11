Burdur Belediyesi'nden Askıda Yemek Uygulaması

(BURDUR) - Burdur Belediyesi Kent Lokantası'nda dayanışmayı güçlendiren "askıda yemek" uygulaması sürüyor. Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Tüm vatandaşlarımızı bu dayanışmaya katkı sunmaya davet ediyoruz" dedi.

Burdur Belediyesi'nin bir yılı aşkın süredir hizmet veren Kent Lokantası, her gün 12.00–14.00 saatleri arasında vatandaşlara uygun fiyatlı ve sağlıklı dört kap öğle yemeğini uygun fiyatlarla ulaştırıyor.

Başkan Ercengiz, "Askıda Yemek Projesi"yle dayanışma kültürünü güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, vatandaşları dayanışmaya ortak olmaya davet etti.

Ercengiz, "Kent Lokantamız, bir yılı aşkın süredir Burdur'umuza hizmet vermeye devam ediyor. Her gün 12.00–14.00 saatleri arasında vatandaşlarımıza dört kap yemeği ekonomik fiyatlarla sunarak sağlıklı gıdaya erişimlerini sağlamaya çalışıyoruz. Dayanışmanın güzel bir örneği olarak, yalnızca burada yemek yiyen vatandaşlarımızı değil, aynı zamanda ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizi de gözetiyoruz. Dileyen vatandaşlarımız, 'askıda yemek' uygulamamız kapsamında yalnızca 100 lira karşılığında bir başka ihtiyaç sahibi yurttaşımıza bir öğün yemek ikram edebiliyor. Askıda Yemek Proje'mizin sürdüğünü bir kez daha hatırlatıyor; tüm vatandaşlarımızı bu dayanışmaya katkı sunmaya davet ediyoruz" dedi.