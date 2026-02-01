Burdur'da Feci Kaza: 7 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Burdur'da Feci Kaza: 7 Ölü

Burdur\'da Feci Kaza: 7 Ölü
01.02.2026 15:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağlasun'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Burdur'un Ağlasun ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği kazada isimler belli oldu. Kazayı duyarak olay yerine gelen hayatını kaybedenlerin yakınları ise büyük üzüntü yaşadı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Ağlasun-Antalya-Isparta Karayolu'nun Isparta istikameti Aşağı Yumrutaş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sedat Akgün (41) idaresindeki 34 FF 2118 plakalı Peugeot marka otomobil ile Cuma Ali Süzer (21) yönetimindeki 07 BNE 490 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. İki otomobilin sürücüsü ile araçlarda yolcu konumunda bulunan, Kuzey Akgün (10), Melek Akgün (45), İfaket Aydın (69) ve Nevin Süzer (52) olay yerinde hayatını kaybederken 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Isparta'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan Hasan Akdağ (20) da burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerine gelen yakınları fenalık geçirdi

Antalya-Isparta Karayolu tümüyle trafiğe kapatılırken ekiplerin incelemesinin ardından araçlar kaldırıldı. Kazayı duyarak olay yerine gelen hayatını kaybeden vatandaşların yakınları ise fenalık geçirdi. Ekipler tarafından yapılan çalışmanın ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURDUR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Ağlasun, Trafik, Burdur, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Burdur'da Feci Kaza: 7 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülke alarma geçti Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu
Mazlum Abdi’den anlaşma sonrası açıklama Devlet kademesinde görev alacak mı Mazlum Abdi'den anlaşma sonrası açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?
Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çifte görev Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çifte görev! Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında
Yine yenildi Emre Belözoğlu’nun galibiyet hasreti sürüyor Yine yenildi! Emre Belözoğlu'nun galibiyet hasreti sürüyor

15:05
Fatih Ürek’e son veda Kardeşi tabutuna yaslanıp gözyaşlarına boğuldu
Fatih Ürek'e son veda! Kardeşi tabutuna yaslanıp gözyaşlarına boğuldu
15:01
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
14:24
Biri 44 diğeri 23 yaşında Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular
Biri 44 diğeri 23 yaşında! Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular
13:53
Hamaney açık açık meydan okudu: Bu kez bölgesel bir çatışmaya dönüşür
Hamaney açık açık meydan okudu: Bu kez bölgesel bir çatışmaya dönüşür
13:43
Görüntüler ortaya çıktı Ölüm otobüsüne böyle binmişler
Görüntüler ortaya çıktı! Ölüm otobüsüne böyle binmişler
12:45
Antalya’dan sonra Burdur’da da katliam gibi kaza 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı
Antalya'dan sonra Burdur'da da katliam gibi kaza! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 15:32:51. #7.11#
SON DAKİKA: Burdur'da Feci Kaza: 7 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.