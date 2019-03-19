Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de Çölyak Hastaları İçin Panel Düzenlendi

Burhaniye'de Çölyak Hastaları İçin Panel Düzenlendi

17 dakika önce

Burhaniye ilçesinde, Edremit Körfezi Çölyak Derneği ile Burhaniye Belediyesi ortaklaşa bir panel düzenledi.

Burhaniye'de Çölyak Hastaları İçin Panel Düzenlendi, System.String[]
Burhaniye ilçesinde, Edremit Körfezi Çölyak Derneği ile Burhaniye Belediyesi ortaklaşa bir panel düzenledi. Panelde, Çölyak hastalığının hangi durumlarda ortaya çıktığı, hastalığın çeşitleri, hastalığı olan insanların neleri yemeleri, neleri yememeleri ve yaşam şekli nasıl olmalı konuları anlatıldı.

Burhaniye Belediyesi ve Edremit Körfezi Çölyak Derneğinin ortaklaşa düzenlediği panelde konuşan Prof. Dr. Dr. Vedat Göral, Çölyak hastalığının hangi durumlarda ortaya çıktığı, hastalığın çeşitleri, hastalığı olan kişilerin neleri yemeleri, neleri yememeleri ve yaşam şekli nasıl olmalı konularını anlattı. Panelin açılış konuşmasını yapan Edremit Körfezi Çölyak Derneği Başkanı Betül Özdemir Kaya, Edremit Körfezi'ndeki Çölyak hastalarını dernek sayesinde bir çatı altında topladıklarını anlattı. Kaya, edindiği tecrübelerini bu hastalıkla yaşamaya çalışan insanlarla paylaşma düşüncesiyle Edremit Körfezi Çölyak Derneği'ni kurduklarını dile getirdi. Betül Özdemir Kaya, "Hemen hemen her hastaya ulaşarak, dernek merkezimizde eski ve yeni hastaları buluşturup, birbirlerine destek olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bu hastalığa yakalanan insanların özelikle manevi desteğe ihtiyacı var. Bu panel sayesinde Çölyak hastalarının ve normal vatandaşların Çölyak hastalığı hakkında detaylı bilgiye ulaşacaklarını umuyorum" dedi. Panel konuşmacısı Prof. Dr. Vedat Göral, "Çölyak teşhisi belirtilerinden dolayı karıştırılabilecek bir hastalık, onun için biz doktorların biraz araştırmacı olması lazım. Mutlaka bu hastalık için test yapılmalı. Bu hastalığın tedavi yöntemleri belli. Çok fazla ilaç olmadığı için diyet ile hastalıkla başa çıkılabiliyor." dedi.

Çölyak hastalarının yaşam koşullarının normal kişilere göre zor olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Necdet Uysal da, "Burhaniye Belediyesi olarak sağlık alanında birçok etkin çalışma yaptık. Belediye olarak Çölyak hastalarının yararına olabilecek her türlü çalışmada üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi. Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, Prof. Dr. Vedat Göral'a hediye takdim etti. Edremit Körfezi Çölyak Derneği Başkanı Özdemir Kaya da Belediye Başkanı Necdet Uysal ve Burhaniye Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Murat Bektaş'a Çölyak hastalarının sorunlarına duyarsız kalmadıkları için plaket verdi. Başkan Uysal, panel sonunda, Çölyak hastalarına glutensiz gıdaların bulunduğu birer koli hediye etti.

Panele, Başkan Necdet Uysal'ın yanı sıra Başkan Yardımcısı Cemil Bahadır, Burhaniye Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü Dr. Faruk Kendigelen, Çölyak hastaları ve Burhaniyeliler katıldı. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:43 Kaynak: İHA

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