Burhaniye'de Kaymakam Öner, Dünya şampiyonlarını kutladı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Kaymakam Hüseyin Öner, Polonya'nın Torun kentinde düzenlenen 2020 Virtüs Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'ndan madalyalarıyla dönen Özel Sporcular Atletizm Milli Takımı sporcuları Muhsine Gezer ve Sevim Demircan'ı makamında ağırladı. Burhaniyeli sporcuların yer aldığı bayan takımı dünya ikincisi olurken söz konusu şampiyonada 800 metrede dünya ikincisi, 4x400 metre bayrak yarışı kategorisinde dünya ikincisi ve 4x200 metre bayrak yarışı kategorisinde dünya üçüncüsü olan Muhsine Gezer ile 4x400 metre bayrak yarışı kategorisinde dünya ikincisi olan Sevim Demircan ve antrenörleri Deniz Erenoğlu, Kaymakam Hüseyin Öner tarafından kabul edilerek altınla ödüllendirildiler.



Başarılı sporcularla gurur duyduğunu belirten Kaymakam Öner; "İlçemizi, ilimizi ve ülkemizi başarıyla temsil eden genç sporcularımızı gönülden tebrik ediyorum. Muhsine ve Sevim bize bugüne kadar büyük gurur ve sevinç yaşattılar. Muhsine, Sevim ve daha birçok gencimizin başarılarında ilçemizde uygulanmakta olan BENGİ eğitim projesi ve "Sporda Yetenek 10'la Gelecek" spor projelerimizin olumlu etkilerini görüyoruz. Üç yıldan bu yana uygulanmakta olan bu projelerin çocuklarımızın ve gençlerimizin iyi yetişmesi noktasında ne kadar isabetli projeler olduğunu da birçok başarı vesilesiyle görmüş oluyoruz. Genç sporcularımızın gelişimlerine katkı sağlayan ve öğrencileriyle yakından ilgilenen hocamız Deniz Erenoğlu'na da teşekkür ediyorum. Gençlerimizin, şampiyon sporcularımızın öğretmenleri ve antrenörleri olan Deniz Hocamızın onlar üzerinde emeği çok büyük. Gençlerimize emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Muhsine ve Sevim'in yeni başarılarıyla göğsümüzü kabartmaya devam edeceklerine yürekten inanıyorum." dedi. - BALIKESİR