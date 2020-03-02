Burhaniye'de Kaymakam Öner, Dünya şampiyonlarını kutladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Burhaniye'de Kaymakam Öner, Dünya şampiyonlarını kutladı - Son Dakika Spor

Burhaniye'de Kaymakam Öner, Dünya şampiyonlarını kutladı

6 saat önce

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Kaymakam Hüseyin Öner, Polonya'nın Torun kentinde düzenlenen 2020 Virtüs Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'ndan madalyalarıyla dönen Özel Sporcular Atletizm Milli Takımı sporcuları Muhsine Gezer ve Sevim Demircan'ı makamında ağırladı.

Burhaniye'de Kaymakam Öner, Dünya şampiyonlarını kutladı, System.String[]

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Kaymakam Hüseyin Öner, Polonya'nın Torun kentinde düzenlenen 2020 Virtüs Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'ndan madalyalarıyla dönen Özel Sporcular Atletizm Milli Takımı sporcuları Muhsine Gezer ve Sevim Demircan'ı makamında ağırladı. Burhaniyeli sporcuların yer aldığı bayan takımı dünya ikincisi olurken söz konusu şampiyonada 800 metrede dünya ikincisi, 4x400 metre bayrak yarışı kategorisinde dünya ikincisi ve 4x200 metre bayrak yarışı kategorisinde dünya üçüncüsü olan Muhsine Gezer ile 4x400 metre bayrak yarışı kategorisinde dünya ikincisi olan Sevim Demircan ve antrenörleri Deniz Erenoğlu, Kaymakam Hüseyin Öner tarafından kabul edilerek altınla ödüllendirildiler.


Başarılı sporcularla gurur duyduğunu belirten Kaymakam Öner; "İlçemizi, ilimizi ve ülkemizi başarıyla temsil eden genç sporcularımızı gönülden tebrik ediyorum. Muhsine ve Sevim bize bugüne kadar büyük gurur ve sevinç yaşattılar. Muhsine, Sevim ve daha birçok gencimizin başarılarında ilçemizde uygulanmakta olan BENGİ eğitim projesi ve "Sporda Yetenek 10'la Gelecek" spor projelerimizin olumlu etkilerini görüyoruz. Üç yıldan bu yana uygulanmakta olan bu projelerin çocuklarımızın ve gençlerimizin iyi yetişmesi noktasında ne kadar isabetli projeler olduğunu da birçok başarı vesilesiyle görmüş oluyoruz. Genç sporcularımızın gelişimlerine katkı sağlayan ve öğrencileriyle yakından ilgilenen hocamız Deniz Erenoğlu'na da teşekkür ediyorum. Gençlerimizin, şampiyon sporcularımızın öğretmenleri ve antrenörleri olan Deniz Hocamızın onlar üzerinde emeği çok büyük. Gençlerimize emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Muhsine ve Sevim'in yeni başarılarıyla göğsümüzü kabartmaya devam edeceklerine yürekten inanıyorum." dedi. - BALIKESİR

Hüseyin Öner, Burhaniye, Balıkesir, Polonya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Hamsinin fiyatı 35 lira ile rekor kırdı
Vestel, Polonya'daki fabrikasını 31,4 milyon dolara sattı Futboldan 4 ay men edilen Daniel Sturridge: Ben bahis yapmadım Galatasaray-Beşiktaş derbisi 15 Mart'ta oynanacak

Son Dakika Haberleri
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!
17:42 Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!
17:42 Eski Türkiye ve Avrupa güzelinden 36 yıl sonra gelen itiraf!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 21:03:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Burhaniye'de Kaymakam Öner, Dünya şampiyonlarını kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]