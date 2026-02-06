Burkina Faso'nun İlk Böbrek Nakli Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Burkina Faso'nun İlk Böbrek Nakli Yapıldı

Burkina Faso\'nun İlk Böbrek Nakli Yapıldı
06.02.2026 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk hekimler, Burkina Faso'da ilk böbrek naklini gerçekleştirdi. Awa Kone sağlığına kavuştu.

Türk hekimlerinin yaptığı ameliyatla, Burkina Faso'nun ilk böbrek nakli yapılan kişisi olarak kayıtlara geçen Awa Kone, Türkiye'yi ziyaret etmekten mutluluk duyacağını söyledi.

Türkiye ile Burkina Faso'nun sağlık alanındaki işbirliği kapsamında Temmuz 2025'te Türkiye Organ Nakli Vakfı öncülüğünde Burkina Faso'ya gelen Türk hekimler, ülke tarihinin ilk böbrek nakli ameliyatına imza attı.

Burkina Faso'nun ilk böbrek nakli yapılan kişisi olarak kayıtlara geçen Awa Kone, naklin ardından sağlığına kavuştu. Kontroller için belirli aralıklarla hastaneye gelen 44 yaşındaki Kone, ikinci seri böbrek nakli ameliyatı için ülkede bulunan Türk sağlık ekiplerine sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kone, başkent Vagadugu'da yaşadığını ve muhasebeci olduğunu dile getirdi. Nakil öncesi kendini çok güçsüz hissettiğini, merdiven çıkmakta dahi zorlandığını anlatan Kone, sürekli nefes nefese kaldığını belirtti.

Başarılı geçen ameliyatın ardından kendini çok daha iyi hissettiğini söyleyen Kone, şunları söyledi:

"Türk hekimlerine teşekkür ediyorum. Son derece yetkin cerrahlar tarafından naklim gerçekleştirildi. Türk halkına da müteşekkirim. Onların katkılarıyla Burkina Faso ve Türkiye arasında bu işbirliği başladı. Çok başarılı bir şekilde devam ediyor. Benim operasyonum da çok başarılı geçtiği için en içten teşekkürlerimi sunuyorum."

Nakil öncesi Türkiye'ye dair genel bir bilgisinin olduğunu, Türk dizi ve filmlerini keyifle izlediğini anlatan Kone, "Nakilden sonra daha fazla ilgimi çekti ve Türkiye'ye dair bilgi edindim. Bir fırsat olursa Türkiye'yi ziyaret etmekten mutluluk duyarım." dedi.

Kaynak: AA

Burkina Faso, Böbrek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burkina Faso'nun İlk Böbrek Nakli Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Su çekildi, küplerden insan kemikleri fışkırdı Su çekildi, küplerden insan kemikleri fışkırdı
Yusuf Demir yeni takımına imzayı attı Kardeşiyle beraber oynayacak Yusuf Demir yeni takımına imzayı attı! Kardeşiyle beraber oynayacak
Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba
Eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran yüz nakli oldu Son haline yorum yağıyor Eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran yüz nakli oldu! Son haline yorum yağıyor
Tartışma yaratan görüntü Kızını para karşılığı fuhuşa zorladı Tartışma yaratan görüntü! Kızını para karşılığı fuhuşa zorladı
Kante’nin giydiği ayakkabı törene damga vurdu: Herkes aynı yorumu yapıyor Kante'nin giydiği ayakkabı törene damga vurdu: Herkes aynı yorumu yapıyor

11:38
Süper Lig devinden transferin son gününde milli yıldız için atak
Süper Lig devinden transferin son gününde milli yıldız için atak
11:26
3 aday var Fenerbahçe’de transfer için son gün çılgınlığı
3 aday var! Fenerbahçe'de transfer için son gün çılgınlığı
10:57
CHP’li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı
CHP'li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı
10:56
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman’da başladı
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı
10:51
Putin’e büyük şok Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu
Putin'e büyük şok! Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu
10:25
Ne yaptın sen Kante Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor
Ne yaptın sen Kante! Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 12:06:04. #7.11#
SON DAKİKA: Burkina Faso'nun İlk Böbrek Nakli Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.