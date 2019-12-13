Bursa'da 230 polisle dev asayiş uygulaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da 230 polisle dev asayiş uygulaması - Son Dakika

Bursa'da 230 polisle dev asayiş uygulaması

6 saat önce

Bursa'da 230 polisle dev asayiş uygulamasıBursa'da metro istasyonları ve çevresinde vatandaşların güvenliğinin en üst seviyede sağlanması amacıyla 230 polis ekibiyle yapılan denetimde çok sayıda kimlik sorgusu yapılırken, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre yılbaşı öncesi...

Bursa'da 230 polisle dev asayiş uygulaması

Bursa'da metro istasyonları ve çevresinde vatandaşların güvenliğinin en üst seviyede sağlanması amacıyla 230 polis ekibiyle yapılan denetimde çok sayıda kimlik sorgusu yapılırken, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre yılbaşı öncesi yapılan denetimlerini arttıracağı belirtildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaklaşan yılbaşı öncesi denetimlerini arttırdı. 230 polisin katıldığı uygulamada mesai bitiş saatinde metro istasyonlarında, vagonların içerisinde ayrıca metro istasyonları çevrelerinde uygulama yapıldı. Vatandaşların güvenliği için yapılan uygulamada 643 kişinin Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılırken üst ve çanta aramaları da yapıldı. Yılbaşı öncesi uygulamaların devam edeceği öğrenildi.

Bursa'da 230 polisle dev asayiş uygulaması

Yılbaşı, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

14 katlı apartmanın terasından düşen hakim, feci şekilde can verdi
Kargo yalanıyla tuzağa düşürdüğü eşini öldüren kocaya iyi hal ve tahrik indirimi Bin yıllık İncil'i satarken yakalandılar Profesör Doktor Mikdat Kadıoğlu: Karadenizlilere müjde, burnunuz küçülecek, daha düzgün olacak

Son Dakika Haberleri
16:13 ADLİ TIP: 4 KARDEŞİN ÖLÜMÜ SİYANÜR ZEHİRLENMESİ SONUCU GERÇEKLEŞTİ - Son Dakika
16:13 REZİDANSTA BAVUL İÇİNDE CESEDİ BULUNAN DİDEM MENGÜ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
16:12 Kütahyalı itfaiyeciler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
16:08 Başkan Kayda, muhtarlarla istişare toplantılarına başladı - Son Dakika
16:08 Hala satılan şırınga çikolatalara zabıta el koydu - Son Dakika
15:58 Profesör Doktor Mikdat Kadıoğlu: Karadenizlilere müjde, burnunuz küçülecek, daha düzgün olacak - Son Dakika
13:39 "Çocuğum Adnan Oktar'a feda olsun" diyen Nursel Tekin, tahliye edildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 16:14:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da 230 polisle dev asayiş uygulaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]