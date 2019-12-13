Bursa'da 230 polisle dev asayiş uygulaması - Son Dakika

Bursa'da 230 polisle dev asayiş uygulaması

Bursa'da metro istasyonları ve çevresinde vatandaşların güvenliğinin en üst seviyede sağlanması amacıyla 230 polis ekibiyle yapılan denetimde çok sayıda kimlik sorgusu yapılırken, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre yılbaşı öncesi yapılan denetimlerini arttıracağı belirtildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaklaşan yılbaşı öncesi denetimlerini arttırdı. 230 polisin katıldığı uygulamada mesai bitiş saatinde metro istasyonlarında, vagonların içerisinde ayrıca metro istasyonları çevrelerinde uygulama yapıldı. Vatandaşların güvenliği için yapılan uygulamada 643 kişinin Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılırken üst ve çanta aramaları da yapıldı. Yılbaşı öncesi uygulamaların devam edeceği öğrenildi.