Gece kulübü önündeki cinayet kamerada...Zanlılar bağ evinde yakalandı - Son Dakika
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Gece kulübü önündeki cinayet kamerada...Zanlılar bağ evinde yakalandı

13.08.2022 11:50
Gece kulübü önündeki cinayet kamerada...Zanlılar bağ evinde yakalandı

Bursa'da gece kulübünde taşkınlık yaptıkları gerekçesiyle işletme sahipleri tarafından dışarıya çıkarılan ve sonrasında yakınlarını toplayarak o işyerine kurşun yağdırıp 1 kişinin ölümüne sebep olan 9 şüpheli Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalandı.

Bursa'da gece kulübünde taşkınlık yaptıkları gerekçesiyle işletme sahipleri tarafından dışarıya çıkarılan ve sonrasında yakınlarını toplayarak o işyerine kurşun yağdırıp 1 kişinin ölümüne sebep olan 9 şüpheli Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalandı. Gece kulübü önündeki cinayet anı da güvenlik kamerasınca kaydedildi .

Olay merkez Nilüfer ilçesi Barış Mahallesi'nde bir gece kulübü önünde gece saat 2.00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre gece kulübüne gelen C.Y.(28) ve Y.A.(38), burada taşkınlık çıkarınca işyeri sahiplerince dışarıya çıkarıldı.

Duruma sinirlenen iki şüpheli V.K.(26), A.Y.(35), G.Y.(26)'yi arayarak haber verdi. Bunun üzerine işyerinin önüne gelen V.K., A.Y ve G.Y. lüks otomobille gece kulübünün olduğu sokağa gelerek rastgele ateş açtı. Saldırı esnasında işyeri sahibinin aracını almak için gece kulübünün önünde olan Emir Çelik(26), kurşunların hedefi oldu. Ağır yaralanan Çelik, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Saldırı sonrası kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerin ardından cinayetle bağlantılı olduğu düşünülen 8 kişinin Yıldırım ilçesinde buluştuğunu tespit etti.

Ekipler, zanlılar V.K, A.Y. ve G.Y'nin, Yıldırım ilçesinden H.M (29), Y.S. (33)ve A.İ'nin (37) yardımıyla İzmir'e kaçtığını belirledi.Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün İzmir Tire'de bağı evine düzenlediği operasyonla V.K, A.Y. ve G.Y. ile bu kişileri bağ evinde sakladığı iddia edilen S.T'yi de gözaltına alarak Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirdi. Olayda ilk kavgayı da çıkaranların aralarında bulunduğu, olaya karışan toplam 9 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılarla birlikte olayda kullanılan 3 tabanca da ele geçirildi. - BURSA

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gece kulübü önündeki cinayet kamerada...Zanlılar bağ evinde yakalandı - Son Dakika

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