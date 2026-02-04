Bursa'da Gıda Denetimleri Arttı - Son Dakika
Bursa'da Gıda Denetimleri Arttı

04.02.2026 15:10
Ticaret ve Tarım Müdürlükleri, Ramazan öncesi fahiş fiyat artışlarına karşı denetimleri sıklaştırdı.

BURSA Ticaret İl Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı öncesi kent genelinde düzenlediği denetimlerde, temel gıda başta olmak üzere fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve fiyat etiketi konularına ilişkin incelemelerde bulundu.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Bursa Ticaret İl Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayına sayılı günler kala tüketicinin korunması amacıyla denetimlerini sıklaştırdı. Nilüfer ilçesi Geçit Mahallesi'nde bulunan bir markete düzenlen denetimleri Bura İl Ticaret Müdürü İsmail Aslanlar da çalışmaları yerinde inceledi.

'DENETİMLER DEVAM EDECEK'

Türkiye genelinde sürdürülen denetimlere ilişkin Ticaret Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak tüketicilerimizin, vatandaşlarımızın başta temel gıda ürünleri olmak üzere piyasada oluşabilecek fahiş fiyat artışı, stokçuluk, fiyat etiketi herhangi bir mağduriyet yaşamaması için denetimlerimize 81 ilimizde yoğun bir şekilde devam edilmektedir.

Ticaret Bakanlığı olarak Tarım ve Orman Bakanlığımız ile birlikte koordineli bir şekilde Tarım İl Müdürlükleri ve Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla ülkemizin her köşesinde Ramazan ayı öncesinde ve süresince vatandaşlarımızın refah ve huzuru için başta temel tüketim ürünleri olmak üzere denetimlerimiz hassasiyetle devam edecektir.

Çalışmalarımız neticesinde, vatandaşlarımızın menfaatlerine ve ticari hayatta ticari etiğe aykırı hareketlerin tespit edilmesi durumunda Ticaret Bakanlığı olarak gerekli yaptırımlar ivedilikle uygulanacak olup, gerekli görüldüğü takdirde yeni uygulamaların da hayata geçirilmesi noktasında hiçbir şekilde taviz verilmeyecektir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Güncel, Tarım, Bursa, Son Dakika

