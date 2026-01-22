Bursa'da Kaçak Çalışan Operasyonu - Son Dakika
Bursa'da Kaçak Çalışan Operasyonu

Bursa\'da Kaçak Çalışan Operasyonu
22.01.2026 09:57
Bursa'da bir iş yerinde yapılan operasyonda 46 kaçak yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kaçak yabancı uyruklu şahısların çalıştırıldığı bir iş yerine yönelik polis ekiplerince operasyon düzenlendi. 46 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir iş yerinde denetim gerçekleştirdi. Operasyonda iş yerinde toplam 46 yabancı uyruklu şahsın bulunduğu belirlendi. Yapılan kontrollerde 9 şahsın kimliksiz olduğu ve yasal kalış haklarının bulunmadığı, 6 şahsın yol iznine tabi yabancı olduğu, 1 şahsın ise cinsel suçlardan aranmasının bulunduğu tespit edildi. Yabancı uyruklu şahısların tamamının çalışma izni olmadan kaçak olarak çalıştırıldığı belirlendi.

Kimliksiz ve yasal kalış hakkı bulunmayan yabancı uyruklu şahıslar, deport edilmek üzere gerekli işlemlerin yapılması amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.

Yapılan araştırmalarda, yabancı uyruklu şahısların kişi başı aylık 25 bin TL ücret karşılığında kaçak olarak çalıştırıldıkları ortaya çıktı. Şahısları temin ettiği belirlenen iki şüpheliden biri gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenilirken, diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Bursa, Suç, Son Dakika

3-sayfa Bursa'da Kaçak Çalışan Operasyonu

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa'da Kaçak Çalışan Operasyonu
