Bursa'da Kaçak Etil Alkol Operasyonu

Bursa'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Nilüfer ilçesinde S.R.Ç'ye ait bir depoda ve M.Y'ye ait araçta etil alkol bulunduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, söz konusu depo ve araca operasyon düzenledi.

Polis, depo ve araçta yaptığı aramada toplam 1000 litre etil alkol ele geçirdi.

Operasyonda yakalanan S.R.Ç. ve M.Y'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.