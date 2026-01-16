Bursa'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Nilüfer ilçesinde S.R.Ç'ye ait bir depoda ve M.Y'ye ait araçta etil alkol bulunduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler, söz konusu depo ve araca operasyon düzenledi.
Polis, depo ve araçta yaptığı aramada toplam 1000 litre etil alkol ele geçirdi.
Operasyonda yakalanan S.R.Ç. ve M.Y'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da Kaçak Etil Alkol Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?