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Bursa'da kendisinden haber alınamayan kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı - Son Dakika

Bursa'da kendisinden haber alınamayan kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı

22.06.2021 23:29
Bursa'da kendisinden haber alınamayan kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı, System.String[]

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde Hüseyin Beyan'dan (28) akşama doğru haber alınamadığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bunun üzerine bölgeye JAK, AFAD, NAK, AKUT, Yıldırım Belediyesi, ANDA, DASKUT ve İHH Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 150 kişilik ekip, bölgede Beyan'ı gören mahalle sakinlerinin ifadelerine göre çalışmalarını sürdürüyor.

Termal drone ile de havadan mahalle ve çevresi taranıyor.

Bursa'da kendisinden haber alınamayan kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı
Bursa'da kendisinden haber alınamayan kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı
Bursa'da kendisinden haber alınamayan kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı
Bursa'da kendisinden haber alınamayan kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı

Mustafakemalpaşa, Arama Kurtarma, Hisarcık, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da kendisinden haber alınamayan kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı - Son Dakika


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