Bursa\'da Motosiklet Yayaya Çarptı: 2 Yaralı

Bursa'nın motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Bursa- Yalova karayolu üzerinde seyir halinde olan motosiklet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya ile motosiklet sürücüsü yaralandı.
Motosiklet, çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 30 metre sürüklenerek kaldırım üzerinde durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA
