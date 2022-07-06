Bursa'da tarlaya 14 çeşit hububat ekildi

BURSA - Bursa'nın İnegöl İlçesi Ziraat Odasının Trakya Araştırma Enstitüsü'nden alıp ilçede denemesini yaptıkları 14 farklı hububat, toprağa uyum sağladı. 6 çeşit buğday, 4 çeşit arpa ve 4 çeşit yulaf olmak üzere toplam 14 çeşit ürün yetişti ve hasada hazır hale geldi.

Kahraman, kırklar, Küçük yayla ve TBVD-9 cinsi yulaf, hasat, yaba, yağmur ve helke cinsi arpa, damla, saban, Anafarta, abide, yüksel ve köprü cinsi buğday olmak üzere 14 çeşit hububat Aralık ayında İnegöl'de ekildi. 1'er dönüm olmak üzere toplam 15 dönüm alanda ürün yetiştirildi. Deneme ekiminde 14 üründe uyum sağladı. Hasadın ardından verimli olduğu tespit edilen ürünler, çiftçilere Ekim için önerilecek.

Deneme tarlasında incelemenin ardından açıklama yapan Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, "Bundan 1 sene önce Ziraat Odamızın mühendisleriyle Edirne'ye ziyarete gittim. Gitmemizdeki amacımız şuydu; günden güne buğday çeşitleri, tarımın her yelpazesinde yenilikler oluyor. Dolayısıyla biz de bizim bölgemizde yeni ürünler tespit etmek için, hububat anlamında yenilikler getirme anlamında Trakya Araştırma Enstitüsüne gittik. Burada görülen tarlalar gibi blok blok bütün tarlaları gezdik. Orada kafamıza yatan 6 çeşit buğday, 4 çeşit arpa ve 4 çeşit yulaf olmak üzere 14 çeşit hububatı bize gönderdiler. Bizde 15 dönüm olan bu tarla da 14 parçaya ayırmak üzere sonbahar da güzel bir şekilde Ziraat Odası olarak ekimini gerçekleştirdik. Bugünde hasat zamanı geldi ve biçerler tarlada. Hasat öncesi bu tarlamızı sizlere göstermek istedik. Sonbahar da ekim gelmeden önce çiftçilerimize ulaşarak, bakın biz buraya 14 çeşit ürün getirerek burada denedik. Raporlarını tutacağız. Örneğin köprüden 800 kilo aldık. Diğer ürünlerden ne kadar aldığımızın raporunu oluşturarak çiftçilerimize sunacağız. ve dolayısıyla çiftçimizin bölgemize uygun olan çeşitleri hangileriyle onları tavsiye edeceğiz. Onlardan gelen talepler doğrultusunda bu tohumlara onlara temin edeceğiz. Son dönemde önem arz eden hububatta da en verimli buğdayları takip etmek suretiyle çiftçilerimizle buluşturma istiyoruz.

Arpalarda 2 çeşidin İnegöl'de uyum sağlamadığını gördük. Yulaf iyi. 14 üründen öne çıkan 4-5 tanesini görmüş olduk. Hasat yapıldıktan sonra kaçar kilo alındığını raporlayacağız ve bu raporları da çiftçilerimize sunacağız. İnegöl'ümüzde son zamanlarda buğday üretimi de artmaya başladı. Bunlar da bizim yeni çeşitlerimiz olarak vitrine sunacağız." dedi.