Bursa'da Üreticilere 2 Bin Arı Kovanı Dağıtıldı

Bursa
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
, "Yüzde 25 Çiftçi Katkılı Arıcılığa Kovan Desteği Projesi" kapsamında 277 üreticiye 2 bin arı kovanı dağıttı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyenin Arabayatağı Yerleşkesi'nde düzenlenen törende konuşan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi olarak Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından il genelinde tarımsal teknolojik altyapının güçlendirilmesi ve tarımsal verimliliğin artırılması amaçlarıyla eğitim ve destekleme hizmetlerinin sürdüğünü aktardı.
Aktaş, bu kapsamda Bursa'nın üretimdeki payını artırmak için arıcılara boş kovan, kovan altlığı ve arıcılık malzemesi desteklemelerinin yanı sıra seminer ve eğitim çalışmaları yaptıklarını kaydetti.
Arıcılığın en yaygın tarımsal faaliyetlerden olduğunu ve dünyadaki gibi Türkiye
'de de son yıllarda önemli gelişme kaydeden bir sektör haline geldiğini belirten Aktaş, "Arıcılık, bir sanat ve aşktır. Arıcılık, az sermayeyle toprağa bağlı olmadan yapılabiliyor. Bal, bal mumu, polen, arı sütü, propolis, arı zehri, ana arı ve oğul gibi çeşitli ürünlerle kısa sürede gelir getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.
Bal arılarının tozlaşma hizmetleri gibi bitkisel üretime olan katkılarının da arı ürünlerinden sağlanan gelirle kıyaslanamayacak düzeyde olduğuna değinen Aktaş, şunları kaydetti:
"Son yıllarda arı popülasyonunun dünya çapında hızla azaldığı endişesinin nedeni, arıların dayanıklığını tahrip eden tarımsal ilaçların yaygın olarak kullanılmasıdır. Ülkemizde de önlem olarak bazı etkin maddeli kimyasal maddelerin ruhsatları iptal edilmiştir. İnsanlık tarihi boyunca hem gıda hem de ilaç olarak kullanılmış olan bal, antiseptik ve antibakteriyel özellikleri ile içindeki vitaminler ve mineraller bakımından, insan sağlığı açısından önemli olan birçok etkenleri içeriyor."
"Türkiye bal üretiminde ikinci"
Aktaş, dünyada bal üretiminde yüzde 30 dilimle Çin
'in birinci, Türkiye'nin ise yüzde 7'lik dilimle ikinci olduğunu duyurarak, "2017 yılı verilerine göre ülkemizde yaklaşık 84 bin işletme, 8 milyon arı koloni varlığı ile 114 bin 471 ton bal üretimi gerçekleşmiş. Bursa'da ise 88 bin arı kovanı ile 980 ton bal üretimi gerçekleşmiş. İstatistiklere göre ülke bazında, son 10 yılda bal üretiminde yüzde 50 artış sağlandığı görülüyor." ifadelerini kullandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi
olarak, "Yüzde 25 Çiftçi Katkılı Arıcılığa Kovan Desteği Projesi" ile 277 kişiye 2 bin boş kovan desteği verdiklerini bildiren Aktaş, "Bugüne kadar 8 bin civarında arı kovanı desteği verdik. Kovan başına bal verimi ise ortalama 13-14 kilogram kadardır. Bu proje ile ana hedefimiz, kovanlarımızı iyileştirerek, bal üretimini daha kaliteli ve verimli hale getirebilmektir." açıklamasını yaptı.
Daha sonra Aktaş, törene katılan üreticilere arı kovanlarını teslim etti.
Bursa İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkan Vekili Hasan Cengiz
ise kente katkılarından ve arı üreticilerine desteklerinden dolayı Aktaş'a teşekkür etti.
Törene, İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül
ile AK Parti Yıldırım
Belediye Başkan adayı Oktay Yılmaz
ve AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay katıldı.