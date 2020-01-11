Bursa'dan Balkanlar'a havayolu köprüsü - Son Dakika
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Bursa'dan Balkanlar'a havayolu köprüsü

6 saat önce

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, iş dünyası ve turizmcilerin uzun zamandır beklediği Bursa'dan Balkanlar'a havayolu ulaşımı için önemli bir adım attı.

Bursa'dan Balkanlar'a havayolu köprüsü, System.String[]

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, iş dünyası ve turizmcilerin uzun zamandır beklediği Bursa'dan Balkanlar'a havayolu ulaşımı için önemli bir adım attı.


Bulgaristan'ın başkenti Sofya ve Filibe'de temaslarda bulunan Milletvekili Mustafa Esgin, Türk-Bulgar İşadamları Derneği Başkanı DonkaKoleva, Filibe Havaalanı Müdürü SpasShumanov, Türk Havayolları Bulgaristan Müdürü Mehmet Gürkaynak ile birlikte bir dizi görüşmeler gerçekleştirdi. Aynı zamanda TBMM Türkiye-Bulgaristan Parlamentolararası Dostluk Grubu Üyesi olan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin'in Bulgaristan temaslarına, Aktaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şahap Aktaş ile birlikte bir grup turizmci ve iş adamı eşlik etti.


Türkiye-Bulgaristan ilişkileri Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ticari ve kültürel ilişkilerin her geçen yıl arttığına dikkat çeken Esgin, "Türkiye ve Bulgaristan Balkanlar'ın yükselen iki ekonomisi. Geçmişe dayanan dostluk, kültürel ve coğrafi yakınlıklarımızla birlikte iki ülke arasındaki ekonomi ve ticareti geliştirmek için iş birliğini önemsiyoruz. Türkiye ve Bulgaristan arasındaki yaklaşık 5 milyar Avro civarındaki ticaret hacmi ve sadece Bulgaristan'dan yıllık 2,5 milyonu bulan turist akışını daha yukarılara taşımak için karşılıklı iş birliklerini arttırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.


İş dünyası ve turizmcilerden talep


İş dünyasından talepler aldığını söyleyen Esgin, "Bulgaristan ile Türkiye arasındaki karşılıklı ticari ve kültürel ilişkilerin en yoğun yaşandığı şehirlerin başında Bursa geliyor. Bursa ve Bulgaristan arasında kurulacak havayolu bağlantısı konusunda hem iş dünyası ve turizmcilerin hem de vatandaşlarımızın yoğun talebi var" ifadesinde bulundu.


Bursa-Filibe uçuşları


Filibe uçuş hakkında konuşan Esgin, "Bu noktada Filibe-Bursa havayolu bağlantısını kurabiliriz. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ile biraraya gelerek bu konuda ortaya çıkan talebi paylaşacağız. Havayolu ulaşımında iki önerimiz olacak. Filibe-Üsküp-Bursa hattıyla Balkanlar'a çok önemli bir hava bağlantısı kurulabiliriz. Bunun yanında Bulgaristan'dan Antalya'ya yoğun turist akışı var. Filibe-Bursa-Antalya hattı da tekliflerimiz arasında olacak" dedi. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 02:17 Kaynak: İHA
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