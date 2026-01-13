BEYAZA BÜRÜNEN 'YEŞİL BURSA' DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ
Bursa'da sabahın ilk saatlerinden itibaren etkili olan ve aralıklarla 6 saat süren kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Dronla görüntülenen kent merkezinde kar kalınlığı 4 santimetre olarak ölçülürken, hava sıcaklığı ise en düşük sıfırın altında 1, en yüksek 3 derece olarak kaydedildi. Kar yağışının yerini güneşli havaya bıraktığı kentte, hafta boyunca kar yağışı beklenmiyor.
Yiğithan HÜYÜK-Barış YILMAZ/BURSA,
Son Dakika › Güncel › Bursa Karla Kaplandı - Son Dakika
