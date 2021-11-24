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Bursa'nın en eğlenceli 'Parkur'u açıldı - Son Dakika

Bursa'nın en eğlenceli 'Parkur'u açıldı

24.11.2021 17:24

Bursa'nın en eğlenceli 'Parkur'u açıldı Parkur Eğlence ve Yaşam Merkezi kapılarını açtı Bursa siyasetini buluşturan açılış Bursa'nın en eğlenceli merkezlerinden biri olacak Parkur Bursa Eğlence ve Yaşam Merkezi hizmete açıldı.

Bursa'nın en eğlenceli 'Parkur'u açıldı

Parkur Eğlence ve Yaşam Merkezi kapılarını açtı

Bursa siyasetini buluşturan açılış

BURSA - Bursa'nın en eğlenceli merkezlerinden biri olacak Parkur Bursa Eğlence ve Yaşam Merkezi hizmete açıldı.

Bursa, aile boyu eğlencenin merkezi olacak Kentin her geçen gün büyüyen ve gelişen bölgesi Demirtaş'ta Bakyapı tarafından yaptırılan Parkur Bursa Eğlence ve Yaşam Merkezi gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı. Sadece Bursa'nın değil, Türkiye'nin sayılı büyüklükteki ilçelerinden biri olan Osmangazi'de yaptırılan Parkur Bursa Eğlence ve Yaşam Merkezi'nin açılışına, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, eski bakan Faruk Çelik, Belediye Başkanları Mustafa Dündar, Oktay Yılmaz, eski dönem belediye başkanları Recep Altepe, Mustafa Bozbey'in yanı sıra siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda misafir katıldı.

Son derece şık bir mimari yapıya sahip olan EYM'de, hazır giyim, kişisel bakım ve yeme-içme gibi alanlarda önde gelen firmaların mağazaları bulunurken, tesis Türkiye'nin kapalı alanda en büyük ve teknolojik oyun eğlence merkezlerinden birine de ev sahipliği yapıyor. Parkur EYM'nin 10 bin metrekarelik bölümünde faaliyet gösterecek olan ve "ZeplinX" markasıyla hemen her yaş grubuna hitap eden oyun ve eğlence istasyonlarının bulunduğu merkezin, sadece Bursa değil Marmara Bölgesi'nde aile boyu eğlencenin çekim merkezi ve tek adresi olması bekleniyor.

Son teknolojiye sahip sinema salonları ve interaktif bowling salonu ve doğal buz pistinin de yer aldığı, 600 araç kapasiteli kapalı otoparkın bulunduğu Parkur Bursa EYM 400-500 kişiye de istihdam sağlayacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın merkezin 2 milyon 200 bin nüfusu olduğuna dikkat çekerek, "Ticaret yapan bir kardeşiniz olarak söylüyorum, bu günler geride kalacak biz çok güzel yarınlara beraber ulaşacağız. Her şeyden önemlisi burada gıda, kıyafet gibi firmalar var ama en önemlisi sevdiklerimiz, canlarımız, geleceklerimiz olan evlatlarımız için çok güzel bir eğlence merkezi var. Bende daha önce gezme imkanına sahip oldum. Çocuklarınızı getirdiğinizde yarım saat, bir saatlik program yapmayın. En az 3-5 saatinizi burası alır. Emeği geçenleri kutluyorum" diye konuştu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da, Bursa'ya hitap edecek bu merkezin anlamlı olduklarını söyleyerek, 'Hayırlı olsun' temennisinde bulundu.

Geçmiş dönemlerde bakanlık yapan Faruk Çelik de, önümüzdeki süreçlerde Türkiye'nin dinamizmini, içinde barındırdığı enerjiyi yatırıma ve kalkınmaya harcayacağını ifade ederek, "Türkiye kalkınma yolundaki dünya ülkeleri arasında yerini almaya devam edecektir. Burada açılan bu güzel müessesede çocuktan yaşlısına kadar hepimize hitap eden çok önemli işletmeler var. 400-500 kişi istihdam gerçekleşecek, bunu küçümsememek gerekiyor. Burada bu insanlar ekmeğini kazanacak. Bize düşen, bu açılış vesilesiyle emeği geçenleri tebrik etmektir" ifadelerini kullandı.

Önceki dönem belediye başkanları Recep Altepe ve Mustafa Bozbey de yaptıkları selamlama konuşmasında 'Hayırlı olsun' dileklerini iletti.

Açılış konuşmasını yapan Bakyapı Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Bakgör, "Bursa'ya yeni bir değer kattığımız için mutluyuz. Özellikle bugünün ayrı bir anlamı da var. Bugün öğretmenler günü ve biz bu anlamlı

güne değer katmak adına 10 bin öğretmene eğlence merkezinde ağırlamak için onlara hediye kartı ulaştırdık. Bölgede bizim yaptığımız konutlarımız var. Böyle bir ticaret merkezine bu bölgede ihtiyaç vardı. Burayı Bursa'ya kazandırmanın mutluluğu içindeyiz" dedi.

Konuşmaların ardından protokolün katılımı ile kesilen kurdelenin ardından Parkur Bursa Eğlence ve Yaşam Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Bursa'nın en eğlenceli 'Parkur'u açıldı
Bursa'nın en eğlenceli 'Parkur'u açıldı
Bursa'nın en eğlenceli 'Parkur'u açıldı
Bursa'nın en eğlenceli 'Parkur'u açıldı

Mustafa Dündar, Faruk Çelik, Türkiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bursa'nın en eğlenceli 'Parkur'u açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'nın en eğlenceli 'Parkur'u açıldı - Son Dakika
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