BURSA Yaralı baykuş tedavi altında - Son Dakika

Yaralı baykuş tedavi altında

Bursa'nın Gemlik ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan yaralı baykuş, belediye ekiplerince tedavi altına alındı.

Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ihbarı üzerine gittiği Azot Evleri bölgesindeki yürümekte zorlanan yaralı baykuşu tedavi altına aldı. Gemlik Belediyesi ekipleri tarafından Umurbey Rehabilitasyon merkezinde gözlem altında tutulan yavru baykuş, ayağındaki yürüme problemi tedavisi sona erince tekrar doğaya salınacak. Yaralı Yavru Baykuş'un tedavisi hakkında bilgi veren Gemlik Belediyesi'nde görevli veteriner hekim Kasım Balkaya 'Ekiplerimiz ihbar üzerine yavru baykuşun olduğu bölgeye gitti ve bu yavrucağı alıp getirdiler. Eklem bölgesinde artisi dediğimiz noktada olgu oluşmuş. Bu olgunun tedavisine başladık. Tedavisi bittikten sonra doğaya salacağız. Keyfi yerinde sadece ayağı biraz acıyor' dedi.